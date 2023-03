Descarta Municipio aumentar sanciones por distracciones al conducir

Ciudad Juárez.— El Municipio descarta aumentar las sanciones por distracciones al conducir, que es una de las principales causas de accidentes.

“Lo más importante es que se hiciera conciencia, nosotros no queremos, no hemos querido aumentar las multas, no se trata de eso, pero insistir en la conciencia que tienen que hacer los ciudadanos”, manifestó el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

PUBLICIDAD

A su vez el coordinador de Seguridad Vial, César Tapia Martínez, aseguró que las campañas de concientización para prevenir este tipo de accidentes son permanentes.

“El principal es por ir manejando a exceso de velocidad, los otros dos conceptos más importantes que causan los accidentes es pasarse los semáforos en luz roja, usar el celular, también en el caso de las damas ir maquillándose, porque son distractores que en cuestión de segundos suceden los accidentes”, manifestó.

Aparte de todo lo anterior influye el parque vehicular tan grande que tiene la ciudad.

“Lo que les hemos pedido es que salgan unos 15 minutos antes de sus hogares y que eso les va a permitir llegar con bien y evitar algún accidente, ya que la mayoría son por alcance y es precisamente por un pequeño descuido que puedan ellos tener y es cuando suceden este tipo de accidentes”, indicó Tapia.

Dijo que los accidentes de los últimos tres meses, es una cifra normal, “porque nuestra ciudad es sumamente grande y así como todo el año pasado hubo una disminución alrededor del 20 por ciento de los choques, aun así son muchos”, subrayó.

Del 1 de enero hasta el 13 de marzo sucedieron 533 accidentes viales en nueve de las principales avenidas de Ciudad Juárez, informó Arlín Vargas, vocera de Seguridad Vial.

Las arterias con el mayor número de accidentes son De las Torres, con 90 casos, avenida Tecnológico con 74, en el bulevar Independencia sucedieron 68, en el bulevar Zaragoza fueron 64 y le sigue el bulevar Talamás Camandari con 63. Estas vialidades ya habían sido señaladas anteriormente como calles con más choques por la Coordinación de Seguridad Vial.

A la lista con el mayor número de incidentes le sigue el bulevar Gómez Morín con 49 accidentes, 46 se presentaron en el bulevar Oscar Flores, mientras que en el bulevar Juan Pablo II la dependencia reportó 43 y 36 casos sucedieron en el eje vial Juan Gabriel, detalló la portavoz de la dependencia.

Entre los principales factores por los que ocurren los percances está cuando el vehículo hace cambio de carril, por alcance, por pasarse la luz roja, al dar vuelta, cortar preferencia del conductor y por exceso de velocidad.

Son cuatro los distractores principales por los cuales se suscitan los accidentes; el principal se debe al uso del celular mientras se conduce, el segundo maquillarse durante el trayecto, el tercero cuando hay un descuido al momento de acomodar el cinturón de la silla de los niños, y por traer mascotas sueltas en los automóviles, se informó.

Piden evitar

• Usar celular

• Maquillarse durante el trayecto

• Descuidos al momento de acomodar el cinturón de la silla de los niños

• Traer mascotas sueltas en los automóviles