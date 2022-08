Descarta Aída Cuevas participación en homenaje a Juan Gabriel

Ciudad Juárez.- La cantante Aída Cuevas, dio a conocer a través de sus redes sociales, que el próximo 25 de agosto, no estará presente en el concierto programado a las 8 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, tal y como se ha difundido en la cartelera cultural “Juárez Juangabrielísimo”.

“Lamento anunciar que no estaré presente en los eventos con memorativos de remembranza y homenaje en el secto aniversario luctuoso de nuestro admirado Alberto aguilera Valadez, mi querido Juan Gabriel”, inició en el comunicado difundido en su página de Facebook.

Explicó que “efectivamente hace semanas fui invitada amablemente por parte de la administración de la Alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua y al día de hoy en la publicidad siguen haciendo mención que estaré presente como parte del elenco protagónico y estelar, sin embargo, a partir de la mencionada invitación y hasta el día de hoy, no he vuelto a recibir noticia alguna de la confirmación o logística, lo que desafortunadamente por tiempos y compromisos me hace ratificar que no participaré”.

“El distinguido Alcalde, licenciado Cruz Pérez Cuéllar, se mantuvo presente y atento en todo momento, sin embargo al parecer la empresa estadounidense que ahora administras los derechos de Juan Gabriel no tuvo una coordinación óptima, por lo que para no prestarse a ninguna interpretación de incumplimiento de mi parte, se los hago saber”, redactó en el documento.

Ahí mismo agradeció a la familia Aguilera Salas la consideración y puntualizó que el no formar parte de esta edición de manera presencial, no la aleja para recordar al ídolo juntos.

Hasta el momento la página del Municipio, continúa con la publicación del programa de eventos que concluirán el 28 de agosto.