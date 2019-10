Delegado federal niega daño a árboles

El delgado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, calificó como “información falsa” la nota publicada en este medio sobre el daño que han sufrido los árboles ubicados en el campamento de migrantes connacionales en El Chamizal.

El funcionario aseguró que luego de una visita de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se constató que no se encontraron elementos que indiquen que los migrantes hayan dañado los árboles que se encuentran en ese lugar.

“Es una falsa información, ayer di indicaciones que se dieran una vuelta y constataron que el daño corresponde a tiempo atrás; no hay vestigios de fogatas en el pasto y los migrantes están usando braseros y quemando carbón”, dijo.

Por otra parte, Marco Antonio Chávez Jurado, jefe del Departamento de Denuncias Ambientales de la dependencia federal, informó que en compañía de la directora de Ecología del Municipio, Margarita Peña Pérez, realizaron un recorrido por la zona ubicada a un costado del monumento conmemorativo de la Entrega de El Chamizal, para verificar la denuncia realizada vía medios de comunicación.

“Es importante señalar que los daños que se aprecian en los fustes o troncos, específicamente por la falta de corteza, presentan características de haber sido realizadas desde hace ya algunos meses o tal vez años, porque incluso esas áreas dañadas están pintadas con cal con anterioridad”, apuntó el funcionario.

Agregó que en el momento de la visita pudieron constatar que no había rastros de que se hubiesen encendido fogatas ni ése ni en días previos.

El viernes el director de parques y jardines municipal, Edmundo Urrutia comentó que “el daño a esa parte de la corteza de las palmeras es algo delicado, eso ya no se puede reparar, es la base de la estructura, es muy importante; la solución es un esquema de reforestación… obviamente no es correcto, pero no lo hacen de forma dolosa, lo hacen para calentarse”.

De acuerdo con el funcionario municipal esas palmeras y olmos ya cumplieron con su vida útil, que es de aproximadamente 30 años. Y cuando los migrantes se retiren del parque serán reemplazados.





Hasta ayer permanecían alrededor de dos mil 900 personas junto a los puentes internacionales Paso del Norte, Córdova-Américas y Zaragoza, más del 60 por ciento de ellos menores de edad.