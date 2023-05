'Dejaron sus oficinas para hacer campaña'

Ciudad Juárez.- La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, consideró como una “bofetada a los juarenses” las visitas de las “corcholatas” de Morena a esta frontera para encabezar eventos masivos.

“Ahorita ellos mismos adelantaron los tiempos electorales. Han dejado sus oficinas, no para estar en territorio con la gente, no para sentir el dolor, las necesidades de los juarenses ni chihuahuenses, dejaron sus oficinas para ir a hacer campaña, para levantar la mano, para andar en el glamour, para andar en la pasarela y no para atender a quienes les pagan cada quincena y votaron por ellos”, comentó.

La mandataria consideró que las visitas que han realizado los secretarios de Gobernación, Adán López y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebard, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se traducen en distracciones para sus funciones.

“Pensemos que esto es una bofetada, una agresión a todos los chihuahuenses, que vengan a plantarse a Juárez, que vengan a plantarse a cualquier municipio del estado cuando hay problemas que existen, les competen a ellos y no hacen absolutamente nada”, apuntó.

El pasado domingo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López encabezó un evento masivo morenista en el que hizo promesas como infraestructura hidráulica para el estado y una tarifa más barata de electricidad.