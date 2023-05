De todas partes, siguen llegando migrantes a esta ciudad

Aunque en una menor cantidad que antes de que concluyera el Título 42, Ciudad Juárez continúa recibiendo diariamente a migrantes mexicanos y extranjeros que buscan cruzar la frontera con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos.

Pese a que el gobierno de Joe Biden ha destacado que la frontera no está abierta a la migración irregular, personas que huyen de causas como la violencia, la pobreza y sus gobiernos o que buscan la reunificación familiar, entre otros motivos, continúan arribando a esta ciudad.

PUBLICIDAD

“Atención. No vengas a la frontera sin haber agendado una cita (a través de la aplicación móvil de CBP One). Nuestras leyes migratorias siguen vigentes y se hacen cumplir. Debes utilizar la aplicación de CBP One para agendar tu cita”, pide el gobierno de Estados Unidos a través de sus redes sociales, mientras que connacionales y extranjeros arriban diariamente a bordo del tren de carga que cruza el país o camiones de pasajeros.

El lunes, en el primer grupo recibido en el comedor de Catedral, al menos ocho de las casi cien personas acababan de arribar a la ciudad, por lo que pidieron apoyo para ser trasladados a un albergue.

De acuerdo con la responsable del comedor y coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, todos los días, de lunes a viernes, continúan arribando personas migrantes que acaban de llegar a Juárez, a quienes les explica que pueden acudir a un albergue para descansar y comenzar con su trámite de solicitud de asilo.

También les informa que HIAS y el Comité Internacional de Rescate (IRC) ofrecen diariamente asesoría con la aplicación a través de la cual deben de solicitar una cita para cruzar la frontera de manera regular a través de un puerto oficial de entrada a los Estados Unidos.

Las cifras

El viernes 12 de mayo, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en la zona fronteriza del norte del país se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes: 10 mil en Ciudad Juárez, Chihuahua; 7 mil en Reynosa y 5 mil 500 en Matamoros, Tamaulipas; 3 mil en Tijuana, Baja California; 360 en Nogales, Sonora; 420 en Piedras Negras y 280 en Ciudad Acuña, Coahuila, aunque no explicó cómo fueron contabilizados.

Para Coronado, la cifra actual de personas en situación de movilidad en la ciudad es mucho menor, aunque cree que debido a las deportaciones en las próximas semanas esta frontera volverá a tener sus calles y albergues una mayor cantidad de migrantes.