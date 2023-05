Empeora crisis de basura en maquilas

La acumulación de basura industrial alcanzó ayer las mil 400 toneladas en las más de 300 naves industriales que hay en la ciudad, debido a que hasta ayer en la tarde el Municipio seguía sin permitir el ingreso de este tipo de residuos al relleno sanitario, afirmó Jorge Rogelio Ruiz, de la agrupación de recolectores de residuos.

Dijo que se comunicó con el director de Limpia, Gibrán Solís, quien le aseguró que por la tarde se iban a reunir con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para tomar una decisión.

“Estamos en espera de una respuesta”, aseguró ayer después de las 5 de la tarde.

Agregó que tan sólo el martes se acopiaron 300 toneladas de residuos, más el rezago del fin de semana. Hasta ayer en la tarde sumaban mil 400 toneladas sin poder depositar en el relleno sanitario.

El director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio Ramos, dijo que desde el jueves se permitió el ingreso de manera parcial, pero el lunes ya no se les dio acceso para depositar estos residuos.

Informó que cada compañía vierte de 20 a 25 viajes diarios de basura industrial. Desde el jueves y hasta el sábado sólo se les permitieron tres y el lunes se cerró completamente.

“Es pura basura casi clasificada, está libre de contaminantes, libre de inflamación, libre de químicos perniciosos, es basura clasificada muy responsablemente por la industria maquiladora”, aseguró.

Dijo que la explicación fue que este tipo de residuos provocan los incendios en el relleno sanitario, por lo que pidió a las autoridades municipales que la basura industrial se deposite en un área especial y los recolectores estarán al pendiente de que esté bien manejada.

Agregó que es preocupante que esa basura se esté acumulando en las plantas maquiladoras. “Los residuos traen contaminación y la contaminación trae enfermedades y alto riesgo”.

Ruiz afirmó que desde hace 29 años se depositan este tipo de desechos en el relleno, por lo que dijo que los siniestros se generan por el mal manejo del tiradero.

“Nos comentaron que el relleno se incendió por el residuo industrial, cosa que es totalmente falsa. Realmente la situación por la cual se incendió es por el manejo que tienen, es porque no están cubriendo la basura, por eso es que se está incendiando”, comentó.

Dijo que aunque existe un tiradero particular para la basura industrial no lo usan porque no cumple con las condiciones que marca la legislación y porque lo opera la empresa GEN, que es competencia de los demás recolectores, “y obviamente no nos va a permitir como empresa que compitamos, que vayamos”.

Además dijo que el depósito está muy lejos, a ocho kilómetros del panteón San Rafael y el camino es de pura terracería.

Explicó que como el Municipio ya no permite el ingreso de esta basura al relleno sanitario los recolectores dejaron de recogerla de las plantas maquiladoras y hasta ayer se habían acumulado mil 400 toneladas.

Derivado del incendio del martes pasado en el relleno sanitario, el cual se pudo extinguir hasta el lunes en la madrugada, el alcalde Pérez Cuéllar declaró el viernes pasado que ya no se iba a permitir el ingreso de desechos industriales al tiradero.

Hasta enero de 2023 en Juárez había 323 maquiladoras, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El líder de los comerciantes detalló que en total son nueve empresas recolectoras de residuos industriales las que hay en la ciudad, de las cuales cuatro son socias de Canaco.

“Esas cuatro como son las más grandes, abarcan el 75 u 80 por ciento del servicio a la maquila”, comentó.

El Diario buscó la versión de Index Juárez para saber el número de empresas afectadas con esta situación, sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Ramos Guevara dijo que en una plática que sostuvo con Sergio Colín, líder del sector de manufactura, le informó que por parte de ese organismo se llevan a cabo acciones para reanudar el servicio de recolección a la industria. (Araly Castañón, con información de Iris González / El Diario)

