Dejan de buscar a elementos de la GN

Ciudad Juárez.- Que no se le olvide a la Guardia Nacional que uno de sus elementos está desaparecido y que su familia no va a descansar hasta encontrarlo, así lo expuso la madre de Daniel Alejandro González González, ausente desde el pasado 21 de febrero, cuando junto con su amigo Brayan Alexis Jiménez García acudió por otros compañeros de la misma corporación al cruce internacional de Santa Teresa y después desaparecieron.

Y aunque inicialmente la Conase (Comisión Nacional Antisecuestros) deba seguimiento al caso, los padres de David Alejandro aseguran que los dejaron de buscar y que no les han llamado ni una sola vez para informarles los avances de la indagatoria.

Al militar ausente le han suprimido sus derechos laborales, denunció la madre, al referir que dejaron de pagarle el sueldo a su hijo, lo que ahora ella pelea al asegurar que David Alejandro no desertó, lo desaparecieron.

La Guardia Nacional, a través de sus voceros, no atendió la solicitud de información realizada.

La mañana de ayer familiares y amigos de David Alejandro acudieron al crucero del bulevar Zaragoza y avenida Tecnológico, donde distribuyeron 409 botellas de agua natural a las que colocaron las pesquisas de ambos amigos.

Esta es la cuarta actividad que realizan para visibilizar la desaparición de su hijo y su amigo y que se suma a las más de cuatro mil pesquisas que han distribuido en diversos puntos de la ciudad, principalmente en Puerto Anapra, donde David y Alexis fueron vistos por última vez.

Para la familia de David Alejandro lo más difícil ha sido percatarse de que las autoridades no investigan realmente los casos, pues cada vez que el personal de la GN acude a verlos es sólo para preguntar qué han averiguado ellos, pues como autoridad carecen de nuevos datos.

“Nosotros hemos andado indagando y es lo que les decimos. Pues es triste porque usted espera que como persona afectada vayan a su casa y le den noticias de su persona desaparecida, no que le vayan a preguntar, entonces, estamos haciendo su trabajo”, dijo la madre de familia.

El matrimonio González dijo que han recibido más apoyo de la sociedad civil que de la GN, lo que los mantiene desconcertados pues su hijo es un elemento activo, que tiene un buen récord.

“No hay como nosotros, como personas civiles, apoyándonos, apoyándonos en la búsqueda de los nuestros y pues apelo a todas esas personas que tienen familias desaparecidas a levantar la voz, hacer algo para unirnos, porque esto no puede seguir ocurriendo. “Entonces pues no, ellos (la GN) no tienen respuesta, nosotros estamos indagando y es lo que vamos a seguir haciendo”, expusieron.

–¿Hasta ahorita cuántas pesquisas han pegado ustedes en la ciudad?, se les preguntó.

“Alrededor de 4 mil pesquisas. Hemos estado pegando en Puerto de Palos, en Anapra, en muchas partes por toda la ciudad y no hemos tenido pues respuestas”.

–¿Ese gasto, cómo lo están solventando?

“Pues hay mucha gente, mucha gente que nos apoya. Por ejemplo, ahorita estamos entregando aguas gratis y mucha gente dice ‘tenga (dinero) para que lo sigan buscando’. A mi esposo le dijo ahorita un señor ‘tenga, es que yo le quiero ayudar’, entonces hay mucha gente y mucho apoyo”, dijo la madre de familia.

Los González informaron que han obtenido videos donde su hijo aparece comprando comida en el centro comercial ubicado en Anapra, porque iban a preparar comida para celebrar su cumpleaños 22, el cual tiene un día de diferencia con el de su madre.

“Mi hijo, por llevarme mariachis en mi cumpleaños no celebró su cumpleaños, por eso ese día se fue con sus compañeros de la Guardia Nacional a festejar, él no andaba en malos pasos ni haciendo nada malo… imagínese mi regalo… la desaparición de mi hijo”, lamentó la mujer que sostenía una cartulina con la foto de su hijo.

En el caso de Bryan Alexis, dijo que ellos lo siguen buscando junto a su hijo por ser amigos y porque él tiene una madre que está en el Estado de México y no puede venir a Juárez.