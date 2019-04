Dañan parque lineal en el Juan Pablo II

Luego de que se realizara la reposición del colector en el interior del parque lineal ubicado en el cruce de las vialidades bulevar Juan Pablo Segundo y Arizona, en el lugar se dejaron árboles dañados, se obstruyó la pista con tierra y se retiró pasto.

De acuerdo con la información proporcionada por la vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Corazón Díaz, al concluir las obras se trasplantarán árboles y se mejorará el parque.

La portavoz del JMAS dijo que el personal de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio colabora en el cuidado y la trasplantación de árboles.

En el parque se pudo observar que algunos árboles están dañados de los troncos, ramas y alrededor se encuentra material con el que se trabajó en la obra.

Además se movió de lugar un poste, las banquetas y la pista están obstruidas con tierra y aún se encuentran expuestos algunos tubos.

Mario Meléndez, quien ha trabajado por más de 30 años en esa área, dijo que las obras que realizaron afectaron el entorno del parque.

“Hicieron un hoyo para tapar otro, de qué sirve que estén haciendo una obra si el parque lo dejaron así”, mencionó Meléndez.

Para José Luis Sánchez Ramos, la afectación del parque se debe a la falta de conciencia por el cuidado del medio ambiente.

“La gente no sabe el daño que causa cuando no cuida bien los árboles, no queremos reconocer el peligro que estamos y que la vegetación es importante. ¿Cuánto tiempo se tardaron en crecer estos árboles para que en un momento los destruyan?”, manifestó Sánchez Ramos.

“De qué sirve de que hagan una obra y otra y otra, y esté mal hecha, aparte de que está mal, nos afecta, si van a hacen una obra que no afecten o que la reparen”, mencionó el entrevistado.

De acuerdo con la información de la dependencia, la reposición del colector está a cargo del personal de Ingeniería y Construcción, y tendrá una duración aproximada de 75 días naturales.

La reposición será en 282 metros del colector, que tiene una medición de 1.83 metros de diámetro.





[email protected]