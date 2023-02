Ciudad Juárez.— Familiares, amigos, maestros y compañeros de Edith De los Santos Xolio, de 17 años de edad, la estudiante que fue arrollada el pasado lunes, le dieron el último adiós.

El cuerpo fue velado en su domicilio en el fraccionamiento Senderos de San Isidro y posteriormente llevado al panteón San Rafael, donde sus seres queridos expresaron su dolor y exigieron justicia.

“Mi hija era muchacha muy talentosa, muy luchadora, le gustaba mucho ayudar a los demás, aunque ella no supiera ella siempre decía que ella iba a aprender, era muy luchona mi hija, siempre andaba con una gran sonrisa”, dijo entre lágrimas su madre, Francisca Xolio.

La tarde del lunes, Edith terminó sus clases en el Cecytech 11 y junto con otros compañeros caminaba por la carretera cuando fue embestida por un Saturn SL 2001 guinda que era conducido por Elliot Daniel S. C., de 18 años quien de acuerdo a la información que proporcionó la Coordinación de Seguridad Vial, presentaba segundo grado de ebriedad.

Testigos mencionaron que el conductor es alumno del campus II del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) de Ciudad del Conocimiento, el cual se ubica justo frente al Cecytech, y que al terminar las clases había tomado unas cervezas junto con otros compañeros por lo que salió del lugar sin precaución y al intentar frenar perdió el control del vehículo.

Mientras el cuerpo de Edith era velado, se enteró que el responsable llevará su proceso en libertad, lo cual asegura, le causó aún más tristeza.

“Lo que queremos es justicia para mi hija porque no nos parece que hayan dejado en libertad a ese muchacho, se me hace injusto que él ande libre y mi hija ya no va a volver, él va a andar feliz por la calle ¿para qué? Para que al rato vuelva a hacer lo mismo”, expresó en medio del llanto.

Dijo que no ha tenido contacto con la madre del responsable, pero en caso de que ella le pidiera que le otorgara el perdón, no cederá.

“Pagar una cantidad de 30 mil pesos por la vida de mi hija no es justo, voy a exigir justicia por mi hija, voy a reabrir el caso, voy a buscar un abogado y pelear porque se le haga justicia a mi hija…claro que no voy a ceder, si ella hubiera estado en mi lugar, pensaría lo mismo o peor que yo”, mencionó.