Es especialista en autoestima

Ciudad Juárez.— Las prótesis oculares son un reemplazo estético ante la pérdida de un ojo, y aunque con un solo ojo se puede ver, para los pacientes es un cambio benéfico en su vida, pues mejora su autoestima después de haber pasado por un evento traumático.

Miguel Ángel Ramírez Castillo, de 34 años de edad, es un operador de la industria maquiladora que desde hace tres años padeció un glaucoma en el ojo izquierdo, lo que le provocó la pérdida de la córnea, iris y retina, por lo que sólo conserva la esclerótica (la capa blanca externa del ojo).

“A mí me cambió mucho la vida, porque yo manejaba, andaba en moto, pero ahorita ya no puedo hacer nada de eso porque ya no tengo la visión de antes; después de la operación me dieron una prefabricada pero me lastimaba, fue hasta que llegué con este doctor que me hizo una prótesis realista: igualita a mi ojo”, expresó Ramírez Castillo.

El médico es Michel Gerardo Lang Salas, quien es cirujano dentista y tiene una especialidad en prótesis faciales; él explicó que el reemplazo de las prótesis oculares se realiza cuando el paciente tiene una enucleación (un retiro del ojo en su totalidad), una evisceración (retiro parcial del globo ocular) o una exanteración, es decir, cuando se extirpan zonas externas de los párpados, grasa, glándula lagrimal, musculatura extraocular, vasos y nervios y es necesario implantar estructuras adyacentes en párpados o cejas.

Los candidatos para este tipo de prótesis llegan al consultorio con daños totales o parciales, que suelen ser por varios motivos, entre ellos: por un accidente, cirugías, tumoraciones, enfermedad congénita, o como en el caso de Miguel Ángel que sufrió un glaucoma, y por una mala cicatrización o infección a causa de la diabetes, dijo el médico.

“Hay un daño a nivel interno en el cual el globo ocular se empieza a atrofiar, por alguna enfermedad, traumatismo por golpe severo que pueda producir el estallamiento del ojo, y por ende empieza a reducirse y el órgano toma una forma como el de una pasa. El hecho de que el globo ocular esté atrofiado en el interior puede provocar una infección a futuro, que podría incluso afectar el ojo sano porque están conectados internamente”, explicó Lang Salas.

También niños

Algunos pacientes que llegan a su consultorio también son niños, que generalmente tuvieron una cirugía de retinoblastoma, conocida como una tumoración del globo ocular, que si no se atiende puede esparcirse hacia el otro ojo, expuso Lang Salas.

“La medicina está avanzando, pero mientras, lo ideal es la enucleación del globo; en el caso de los niños que envían es porque ya retiraron el globo ocular y sólo les ponen un conformador (aro acrílico), ese en nuestras prótesis además de ser estético cumple con una función ortopédica, porque conforme el niño va creciendo se deben hacer modificaciones para estimular el crecimiento facial y sea lo más simétrico posible para que en el momento en que el paciente esté en la etapa de la vida adulta se pueda ver estéticamente bien”, detalló el especialista.

“He notado que el 90 por ciento de los pacientes son muy nobles, precisamente porque ya pasaron por un proceso difícil de tener que perder el ojo; porque primero es la negación hasta que lleguen a la aceptación, pero es de acuerdo a la etapa en la que se encuentren. Algunos se emocionan mucho y otros no la quieren, pero finalmente la aceptan; otros llegan con miedo, como con dudas, incluso preguntan si van a ver; obviamente no van a poder ver, pero los van a ver y es para que usted se sienta bien, eso es lo que yo les digo porque la parte estética repercute en el aspecto psicológico y en la calidad de vida”, expuso el experto en prótesis.

Sigue adelante

Actualmente, Miguel Ángel, paciente del especialista, se encuentra estudiando la carrera de quiropráctico, su vida dio un giro de 180 grados al obtener una prótesis, dijo.

“Yo pensé que no había forma de poderme ver completo otra vez; me imaginaba toda mi vida con un parche, con lentes oscuros, que no iba a poder salir sin que me señalaran, y mi familia se preguntaba ¿por qué me pasa esto a mí, si yo era una persona muy activa que le gustaba salir y convivir? y aunque ya no salgo mucho, emocionalmente me siento completo, mi autoestima la tenía por los suelos”, expresó.

A la fecha, el especialista tiene 70 pacientes, de los cuales el 30 por ciento son niños, y el resto son adolescentes, adultos y adultos mayores, pero desde que inició con la especialidad atendió a alrededor de 200 personas, detalló Lang Salas.

El proceso de una prótesis

Los pacientes que acuden al consultorio ya cuentan con un conformador quirúrgico que tiene una perforación, y sobre ese molde se toman dimensiones e impresiones tanto de la parte interna como externa, posteriormente sobre ese mismo conformador se adhiere cera para darle el tamaño, la forma y la apertura de los párpados, explicó Lang Salas.

Luego de obtener una base blanca de material acrílico grado médico, se marca el punto central del ojo para a partir de ahí marcar alrededor y tomar fotos del ojo sano, y después si al paciente le gustó se procede a pintar la prótesis, mencionó el entrevistado.

El esmalte es a base de pigmento ferroso, óleo, y otros tipos de pinturas con la que se iguala el tono del ojo que requiere el paciente, y con el que también se detalla el iris y las venas, dijo el especialista.

Cada procedimiento que realiza le lleva entre cuatro o cinco citas y cada una es por un período de una a dos semanas. El molde se entrega esterilizado y el mínimo que puede perdurar es de cinco años. En el caso de los niños se le deben hacer modificaciones cada dos o tres años.

“Yo les enseño a los pacientes cómo colocarla cuando adquieren una por primera vez, ya sea de forma manual o con un auxiliar, tipo chupón que les permite adherirse al molde para llevarlo a la cavidad”, explicó Lang Salas.

Las recomendaciones que se le dan al paciente es la limpieza diaria, retirarla por la noche debido a que con los movimientos involuntarios puede lastimarse, o sentir alguna molestia; además de acudir cada año para el mantenimiento, así como evitar la acumulación de polvo que pudiera dañar el material.

El costo aproximado va de 15 mil a 20 mil pesos, pero los pagos se dividen en cada sesión que va el paciente, refirió Lang Salas.

Otras partes

Además de las prótesis oculares, el especialista elabora moldes completos en casos de que se requiera un párpado; también cuenta con el material para hacer orejas, nariz y para prótesis dentales.