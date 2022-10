Dan banderazo oficial a obras en el hospital de especialidades

Ciudad Juárez.- Este jueves reinició, de manera formal, la construcción del Hospital de Especialidades en los terrenos del Exgalgódromo, trabajos que se prevé terminen en un tiempo récord de 18 meses.

Las obras se llevarán a cabo en un terreno de 7.5 hectáreas, con una inversión programada de mil 600 millones de pesos, además de 900 millones de pesos en equipo. La obra deberá concluir durante el primer semestre del 2024.

Actualmente y, hasta diciembre, se realizan obras de revisión de la parte construida en la que se han identificado, sobre todo, fallas de diseño en el inmueble.

“La realidad es que vamos a tener únicamente el cascarón y todo hay que volverlo a hacer. El plantado de las unidades médicas no coincide con lo que se había construido. La estructura es sólida, pero no se tiene confirmada la calidad del acero. Es una estructura que puede funcionar, la información es buena, no hay problemas en la cimentación”, explicó el titular de la unidad de infraestructura, proyectos especiales y cartera de inversión del IMSS, Ramón Aguirre Ruiz.

También se tomó protesta a un comité ciudadano, integrado por funcionarios estatales, federales y municipales, así como miembros de la iniciativa privada. Este grupo estará encargado del diseño, control y vigilancia de la obra.

De acuerdo con la programación de obra, en diciembre concluye la etapa preliminar, junto con los trabajos de cimentación. De enero a julio se realizarán trabajos en interiores y en mayo el equipamiento de los espacios. “Es un reto tratar de terminarlo en 18 meses”, consideró Jesús Flores, ingeniero a cargo de la obra.