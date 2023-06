Cumplen una semana de espera en el puente ‘Libre’

Más de 120 migrantes, principalmente de origen venezolano, cumplen hoy una semana organizándose a los alrededores del puente internacional Córdova-De las Américas, con el fin de ingresar a Estados Unidos sin una cita de CBP One.

De acuerdo con los extranjeros, la mayoría de los días han sido recibidos grupos de personas por los agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), como ocurrió el jueves con 15 de ellos que cruzaron la frontera en busca de asilo político.

Narraron que después de permanecer en el parque El Chamizal, el jueves fueron retirados por la Policía local, por lo que subieron a la joroba del puente más de cien personas, pero que fueron bajadas por agentes de la Guardia Nacional, por lo que ayer únicamente permanecían unas 20 personas en el área peatonal del cruce internacional, mientras decenas más esperaban abajo, sobre la calle Vega del Río Bravo.

“Yo no estoy aquí porque quiero, mire, yo no quisiera que estuvieran aquí mis hijos, pero fui al campamento migrante, junto al puente (Lerdo), y no nos recibieron, ni agua nos quisieron dar pa’ los niños. Nos pedían una vaina azul en la mano pa’ darnos agua”, dijo un padre venezolano, quien al pedir información sobre un refugio en el Centro de la ciudad fue enviado al puente internacional la tarde del jueves.

Otras familias y adultos solos narraron que comenzaron a organizarse desde el sábado 3 de junio en El Chamizal, de donde fueron desalojados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por lo que comenzaron a formarse sobre la acera de la calle Vega del Río Bravo, en el mismo sitio en donde a finales de 2019 permanecieron decenas de mexicanos, quienes igualmente eran recibidos en pequeños grupos por CBP.

“Necesitamos ayuda, necesitamos agua, Servicios Públicos sigue sin abrirnos los baños”, narró una mujer quien dijo estar desde el martes en espera de poder cruzar la frontera, mientras que algunos dijeron ir a dormir a un cuarto de renta y otros al campamento coordinado por el Municipio, y sólo acudir en el día al también llamado puente “Libre”.

Reciben apoyo

Ayer, personal de Casa Centro de Promoción Juvenil llegó hasta las inmediaciones del cruce internacional para a llevarles jugos, avena y galletas a las personas en situación de movilidad, principalmente a las niñas y niños que permanecían sentados sobre la banqueta.

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo), hasta ayer permanecían en los espacios humanitarios de la ciudad mil 950 migrantes y extranjeros, quienes buscan una cita a través de la aplicación móvil CBP One para poder ingresar a Estados Unidos y comenzar su solicitud de asilo.