Culpa CNDH a ‘neoliberales’ por condiciones del INM

Ciudad Juárez.- En un reporte sobre las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), y que indica haber sido elaborado a partir del incendio en la ubicada en esta frontera en marzo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atribuyó a los gobiernos “neoliberales” ese modelo de detención de la población extranjera.

“Los lamentables hechos ocurridos en la estancia provisional del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua el 27 de marzo de 2023, que fueron investigados por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por los que se emitió la Recomendación por Violaciones Graves 111VG/2023, marcó un hito para transformar el modelo carcelario implementado por los gobiernos neoliberales en las estaciones migratorias y estancias provisionales”, dice.

El documento se titula Informe Especial sobre las Condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un Nuevo Modelo Para la Atención de la Migración Irregular, y fue difundido el pasado viernes por la CNDH.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) y su modelo de estaciones migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, para ofrecer una política de securitización de las fronteras. Los tiempos han cambiado, y hoy ese modelo debe transformarse por uno que ponga a la persona y sus derechos humanos al centro”, agrega.

El siniestro se registró en la estación provisional del INM el pasado 27 de marzo, cobrando la vida de 40 personas de nacionalidades extranjeras y causando lesiones a otras 27.

Sobre este hecho, la CNDH cita que, en su recomendación 111VG/2023, acreditó la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, ya que esta dependencia, advierte, tiene la atribución de formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como de la Secretaría de Relaciones exteriores, que cuenta con funciones de coordinación de políticas y programas en la misma materia.

“El día del incendio habían ingresado diversas personas quienes protestaron y reclamaban por la comida, manifestando que era muy poca y empezaron a discutir con los guardias por la escasa cantidad de agua que les proporcionaba ya que incluso varios de ellos se quedaron sin tomar agua. Posteriormente, exigieron que los dejaran salir, golpearon la puerta de la celda, juntaron colchonetas y las prendieron con un encendedor”, agrega.

El informe de la CNDH emitido el viernes indica que realizó revisiones en once estaciones migratorias y 38 provisionales, así como entrevistas a 316 personas, con lo que detectó que hasta un 61.5 por ciento de ellas no habían sido informadas sobre sus derechos ni que podían llamar a su representante consular, mientras que otro 38.5 por ciento contestó no contar con recibo de sus pertenencias y otro 84.6 por ciento que no había recibido asesoría legal.

La CNDH también calificó cada estación migratoria con la asignación de valores de 25 por ciento a cuatro conceptos –alojamiento, protección y defensa jurídica, seguridad y salud–, con lo que concluyó que ninguna sumó 100.

“Desde el ejercicio específico de la CNDH para la integración de este Informe Especial, ninguna estación o estancia se considera adecuada, trece de ellas son insuficientes, veintiuno son inadecuadas y el resto se encuentra en situación crítica”, agrega el informe.