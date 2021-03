Cuidado con el viento y la conjuntivitis

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Ante la presencia de vientos de temporada en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la ciudadanía a prevenir el desarrollo de la conjuntivitis guardando cuidados básicos en su aseo.

El contacto de las manos en los parpados facilita tal infección, refirió el instituto, por lo que solicitó evitarlo para prevenir la inflamación de la conjuntiva, que es la membrana que recubre la parte blanca de los ojos.

La dolencia es además ocasionada por alergias, asimismo por el contacto con sustancias químicas o infecciones virales y bacterianas, mismas que generalmente incrementan incidencias esta época del año.

Cuando es de tipo viral, ésta puede iniciar en las mucosas de boca y nariz, y luego diseminarse a través del saludo de manos, que a su vez entran en contacto con la cara al frotarse para limpiar otras impurezas.

En la mayoría de veces, precisó el IMSS, se cura de cinco a siete días, mientras el cuerpo controla el virus, y en el caso de las infecciones producidas por bacterias se requiere uso de antibióticos y mayor cuidado.

Lo anterior porque puede durar más tiempo y producir molestias como secreciones espesas y pegajosas que finalmente dificultarán la visión e incluso llegarán a pegar los parpados al despertar por las mañanas.

Se puede prevenir de formas simples: procurando aseo de las manos, no tocando ojos si no es necesario y no compartiendo tampoco artículos de aseo, como toallas, cosméticos y principalmente el maquillaje.

En ese sentido, se recomienda a derechohabientes acudir con su médico familiar si de manera persistente han tenido los ojos enrojecidos, llorosos, con picazón o si existen secreciones espesas que dejen residuos.

avargas@redaccion.diario.com.mx