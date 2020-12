Continúan operativos para disminuir la movilidad

Cortesía

Ciudad Juárez.- Los operativos para disminuir la movilidad continúan en la ciudad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus dos divisiones Policía Municipal y Seguridad Vial, se informó a través de un comunicado de prensa.

Se realizaron un total de 961 intervenciones, las cuales consisten en emitir la recomendación a los ciudadanos para no transitar si no se trata de una actividad meramente esencial y/o urgente, además de donar cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no portaban alguno y gel antibacterial, así mismo se brindaron las medidas preventivas con respecto a dicha contingencia sanitaria, se indicó.