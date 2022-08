Consulado de EU en Chihuahua pide a sus ciudadanos no viajar a Juárez

Ciudad Juárez.- Un día después de los hechos violentos registrados en Ciudad Juárez, que dejaron un saldo de 11 muertos, entre ellos nueve ciudadanos y dos reos del Cereso, además de 10 detenidos, esta urbe fronteriza está en zozobra.

El Consulado de Estados Unidos en Chihuahua pidió a sus ciudadanos no pisar la frontera con Ciudad Juárez.

Los juzgados penales del Poder Judicial del Estado de Ciudad Juárez también cerraron al público.

"Se determinó aplazar las agendas previstas para este viernes 12 de agosto en los juzgados penales y dar atención exclusivamente a los temas urgentes que requieran atención.

"En ese sentido se estará notificando a los involucrados en estos procesos de la nueva fecha que les corresponde para desahogar sus diligencias", informó.

El Poder Judicial estableció que los juzgados civiles y familiares ubicados en el eje vial Juan Gabriel van a operar de manera normal "con las precauciones debidas y en caso de ser necesario, se darán los avisos pertinentes al respecto de la situación en ese lugar".

El INE también suspendió actividades en las juntas distritales ejecutivas y los módulos de atención ciudadana ubicados en Ciudad Juárez.

La ciudadanía, a través de Facebook, expresó su luto y miedo con imágenes de la X y el Río Bravo, con la frase "Juárez de Luto" seguido de "Oremos por nuestra Ciudad".

Mantienen vigilancia en Cereso

En tanto, la Fiscalía General del Estado expuso que tras contener la riña que se suscitó la tarde de este jueves en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez, mantiene la vigilancia tanto en el interior como al exterior.

También implementó incrementó el personal de Seguridad y Custodia, realizó la rotación de mandos operativos y lleva a cabo revisiones extraordinarias tanto en módulos como áreas comunes.

También desplegó a fuerzas de Seguridad Pública en áreas perimetrales y realizó la actualización de aduanas inteligentes para reforzar los protocolos de ingreso y de la seguridad de los visitantes, informó.

Detalló que dos reos identificados como Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O. murieron en la riña.

Los reos heridos son Noé H. C., quien se encuentra por el delito de homicidio doloso, robo calificado y portación de arma, con una sentencia de 30 años de prisión; Noé Román F., preso por el delito de violación y bajo un proceso penal; Salvador C. S., bajo proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa; y Francisco Adrián R. A., quien se encuentra por el delito contra la salud y bajo un proceso penal.

El Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte instruyó llevar a cabo una investigación "seria" en torno al ingreso de objetos prohibidos, así como establecer la responsabilidad de los posibles servidores públicos involucrados.

"Esta representación social lamenta estos hechos y reitera el compromiso por restablecer el orden", comunicó la Fiscalía.

Hay 10 detenidos

El Municipio de Ciudad Juárez informó que fueron detenidos 10 sujetos relacionados con los atentados registrados el día de ayer.

Son acusados de provocar un incendio de una tienda de conveniencia y un camión de personal, y les aseguraron un revólver y tres fusiles de asalto dentro de una casa de seguridad.

Durante un operativo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, en compañía de su equipo de trabajo, realizaron el arresto de seis sujetos en la Colonia Infonavit Aeropuerto durante la madrugada de hoy, se informó.

"Durante el intercambio de disparos, se solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes arribaron al lugar para dar soporte y realizar en conjunto con las demás autoridades como la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional", comunicó la Policía Municipal.

También fueron detenidos Manuel Alfredo L. G. de 28 años, Jorge Adrián V. L. de 30 años, Esequiel A. de 24 años, Víctor Hugo L. T. de 35 años, William L. P. de 28 años y José L. E. de 44 años.

"Cabe señalar que dichos sujetos también son señalados como los responsables de arrojar una granada de fragmentación a un centro de rehabilitación ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Enrique Pinocely, en la Colonia Jardines del Aeropuerto, misma que afortunadamente no hizo explosión".

También se reportó el arresto de tres sujetos identificados como Jorge Antonio C. B. de 33 años, Julio César S. R. de 42 años y Marcos C. C. de 40 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de daños al haber intentado incendiar un camión con bombas molotov, esto en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Tepeyac, en la Colonia Riveras del Bravo.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) condenó la pérdida de vidas y urgió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno garantizar la paz y la seguridad.

"Debemos ir más allá de las disputas entre los cárteles para la comprensión integral del fenómeno criminal. Por ello, hacemos un llamado enérgico y corresponsable para reforzar la coordinación entre las autoridades locales y federales, con énfasis en la urgencia de abordar la violencia con un enfoque sistémico orientado a fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia", pidió la ONG.

Esto, añadió, privilegiando en todo momento el uso de la inteligencia e investigación criminal y el estado de derecho.

"El problema estructural del crimen y la violencia, que hoy exige más allá del discurso, de resultados para una mejor gestión de las capacidades institucionales y operativas de manera que se aseguren estrategias sostenibles y eficaces en la reconstrucción del tejido social y la mejora de las condiciones de paz y seguridad en el Estado de Chihuahua".