Construirá CBP nuevos sistemas de escaneo en el puente 'Libre'

Ciudad Juárez.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzará el próximo 8 de marzo la construcción de sistemas de escaneo Portal de Baja Energía (LEP) en el cruce internacional Puente de las Américas, con el objetivo de “identificar amenazas potenciales de manera oportuna”, informó el director del puerto de CBP El Paso, Ray Provencio, a través de un comunicado de prensa.

Los sistemas se colocarán en las áreas de espera de vehículos de pasajeros al sur de las cabinas de inspección primaria y escaneo del tráfico vehicular, para ayudar en acciones como la detección de narcóticos ilícitos y dispositivos de riesgo.

PUBLICIDAD

La construcción inicial comenzará en el lado oeste del puente y se moverá hacia el este durante la instalación, por lo que no se espera que impida el tránsito de Ciudad Juárez hacia El Paso, se informó.

Se explicó que el tráfico portuario se dirigirá alrededor de las zonas de construcción, pero se mantendrá el acceso a las 14 cabinas de inspección. Además, los contratistas planean trabajar durante la noche para reducir aún más cualquier impacto en el tráfico de vehículos hacia el norte.

De acuerdo con CBP, el objetivo es tener la construcción completada a fines de abril y la implementación para comenzar a principios del verano.

“El sistema LEP escaneará el tráfico que llega y CBP utilizará las imágenes generadas para identificar amenazas potenciales de manera oportuna y eficiente”, “Los sistemas complementarán la tecnología de inspección no intrusiva existente, mejorarán la seguridad fronteriza y no obstaculizarán los flujos de tráfico actuales ni los tiempos de espera”, dijo Provencio.

Una vez que estén operativos, todos los vehículos que lleguen pasarán por los sistemas LEP después de cruzar el límite internacional y antes de llegar a la cabina de inspección principal. El personal de CBP revisará las imágenes generadas por el sistema y realizará una evaluación adicional si se observan anomalías o problemas.

También habrá una opción disponible para aquellos que elijan no conducir a través del sistema LEP utilizando los protocolos de inspección existentes, destacó la autoridad estadounidense.

En 2020, el Congreso asignó 59 millones de dólares para que CBP adquiera e instale estos sistemas de inspección no intrusivos.

“CBP utiliza equipos de inspección no intrusiva para ayudar en la detección de narcóticos ilícitos. El programa de sistemas NII apoya la detección y prevención de contrabando, incluidas armas, armas de efecto masivo o destrucción, drogas, dinero y otras mercancías ilegales, para que no ingresen o fomenten su ingreso a los Estados Unidos, al mismo tiempo que respaldan un impacto mínimo en el flujo de comercio legítimo. Este programa es un aspecto esencial de la estrategia de cumplimiento en capas de la CBP. Esta tecnología incluye pero no se limita a: rayos X de vehículos, portátiles y de equipaje, dispositivos de identificación presuntiva para productos químicos y densímetros”, se informó.

De acuerdo con CBP, el uso de tecnologías NII aumenta la probabilidad de que su Oficina de Operaciones de Campo detecte armas y dispositivos destructivos, así como narcóticos que puedan estar ocultos en los medios de transporte, y evite que ingresen o fomenten la entrada a los Estados Unidos. Las tecnologías NII ayudan en la identificación y prevención de contrabando y moneda no declarada que se introducen de contrabando en los Estados Unidos.

Se dio a conocer que además del sistema LEP del Puente de las Américas, CBP también colocará los sistemas en los cruces de Ysleta, Santa Teresa, Fort Hancock, Tornillo y Presidio en los próximos meses.

“CBP también está agregando sistemas de escaneo Cargo Multi Energy Portal (MEP) en el entorno de carga. El primer sistema MEP en el área de El Paso se encuentra actualmente en construcción en el puerto de entrada de Santa Teresa. Los sistemas MEP también están programados para instalaciones de carga en los puertos Puente de las Américas, Presidio y Columbus. Se planea introducir nuevos sistemas de escaneo de rieles de alta energía en los dos cruces ferroviarios internacionales en el sur de El Paso adyacentes al cruce Paso Del Norte”, se explicó.