Confunde a juarenses aprobación para cambio de horario

La aprobación en el Poder Legislativo federal del dictamen que modificará el horario en esta frontera, pero que hasta esta tarde no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es motivo de desconcierto.

“Hay mucha confusión; varios organismos empresariales están pregunte y pregunte, que cómo va a quedar, y todo mundo está confundido”, dijo Jesús Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que aglutina a cientos de negocios de diversos giros en esta frontera.

En breve entrevista, el dirigente empresarial mencionó la circulación de un mensaje telefónico que anuncia la entrada en vigor del nuevo horario este próximo 27 de noviembre.

“Está confundiendo a todo mundo, y desde el punto de vista industrial pues también porque la gente empieza a preguntar, a confundirse, no saben si realmente va a cambiar o no, y pues para cambiarlo de un día para otro está difícil, necesitamos nosotros más tiempo para decirle a la gente que va a cambiar”, agregó Salayandía.

Consultada al respecto, la diputada federal por Chihuahua, Daniela Alvarez, dijo también haber recibido el mensaje que, sin embargo, dijo, no contiene datos oficiales.

“Hoy sábado puede existir la posibilidad de que haya publicación en la mañana y en la tarde en el Diario Oficial de la Federación. Lo estoy monitoreando”, mencionó la diputada.

“Porque está empezando a circular demasiada información y me están preguntando que si es real, pero pues ni siquiera tiene algún logo, algún identificador para saber quién lo está manejando, porque sí puede darse el caso de algún acuerdo entre gobiernos o algo que yo pueda desconocer, pero no es información oficial. Entonces, no hay nada hasta ahorita”, dijo Álvarez.

De acuerdo con información consignada por este medio, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la tarde del pasado jueves el dictamen con el que se homologará la hora de los municipios fronterizos con los de las localidades vecinas de Estados Unidos, que empezó el 6 de noviembre una vez que la medida sea publicada en el DOF acabará el desfase entre Juárez y El Paso.