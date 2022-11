Desconocen cuándo cambiará el horario

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de modificación de husos horarios para homologar la hora de los municipios fronterizos del estado con su par de Estados Unidos, legisladores federales desconocen aún cuándo los juarenses deberán retrasar una hora su reloj para empatarse con El Paso, Texas.

“En la minuta no viene el día; lo que aplica es al día siguiente de su publicación, pero tampoco sabemos cuándo se va a publicar. Yo me imagino que se publica, se le avisa al Gobierno del Estado y ya tendrá que comunicar al Municipio o algo así, la verdad es algo nuevo. No sabemos cómo va a funcionar”, dijo la diputada federal por Acción Nacional Daniela Álvarez Hernández.

La minuta aprobada indica que lo dispuesto en la reforma entrará en vigor luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual podría suceder a principios de la próxima semana.

Sin embargo las fuentes consultadas no saben qué día los juarenses tendrán que atrasar su reloj, al menos la noche antes de dormir.

“No hay una estrategia de comunicación clara, porque no se sabe. Es un tema local en el que ni siquiera hay sensibilidad a nivel estatal ni federal, ni siquiera veo al alcalde involucrado para socializar el tema”, consideró la legisladora, que votó a favor de la homologación del horario fronterizo la noche del pasado jueves.

El dictamen, autorizado horas antes en la Cámara de Senadores, establece para los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, acorde con sus correlativos de franja fronteriza, aplicar el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich.

Mientras que para Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, de igual forma acorde con sus correlativos de la franja fronteriza, aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich.

Ese mismo día fue llevado el dictamen a la Cámara de Senadores desde la Secretaría de Gobernación, autoridad que otorgó su beneplácito para la adecuación del horario.

En el Senado, la propuesta fue dispensada para ser sometida al Pleno como asunto de urgente resolución, donde fue autorizada.

Una vez ocurrido esto, se llevó la minuta ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde también recibió una dispensa para ser sometida a votación de manera directa.