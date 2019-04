Concientizan sobre productos sustentables

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el consumo de productos alimenticios sanos y sustentables, ayer se llevó a cabo el Taller de Huerto Ecológico Biointensivo.

Jaime Corral Morales, instructor del taller, comentó que desde hace seis años formó la empresa familiar Ecosolution, que surgió por la preocupación que tenía por el tipo de la alimentación que llevaban sus hijos y por el cuidado del medio ambiente.

“Empezamos haciendo un huerto en nuestra casa para producir los alimentos sanos, libres de tóxicos y sobre todo para producirlos de una manera sustentable, sin tener que utilizar fertilizantes o insecticidas”, comentó Corral Morales.

Desde hace tres años la empresa imparte talleres en Chihuahua y Ciudad Juárez, en los cuales enseñan métodos que pueden llegar a ser 99 por ciento sustentables porque utilizan composta, y la rotación de cultivos que les da el control biológico de plagas y enfermedades del suelo gracias a las hierbas aromáticas, explicó Corral.





Buscan regreso de consumo autosustentable

Los temas que se imparten son los principios como la doble excavación, el uso de composta, rotación de cultivos, asociación de cultivos, clasificación de hortalizas, que consumen muchos nutrientes del suelo; los donantes –como las leguminosas– que tienen la peculiaridad de generar nitrógeno y lo fija al suelo, y es un elemento esencial para los seres vivos, y los cultivos ligeros que consumen pocos nutrientes del suelo, como las hierbas aromáticas.

“Los alimentos que consumimos de las tiendas tienen fertilizantes e insecticidas químicos, que se trasmiten a los alimentos y pueden producir una enfermedad”, agregó el instructor.

Algunos cursos que han impartido son Huerto de traspatio, Huertos verticales, Huerto en maceta, Taller de Lombricomposta, Produciendo Hummus, Sembrando amor con los abuelos y Sembrando amor con los hijos.

“En el taller Sembrando amor con los nietos hemos tenido sorpresas, de cómo interactúan los niños con la naturaleza se olvidan de la tableta y el celular”, agregó el instructor.

“En algunos casos lo niños piensan que el tomate se produce dentro de un supermercado, tiene esa idea porque se ha perdido la cultura de producir nuestros propios alimentos, pero nosotros queremos que vuelva”, manifestó Corral.

Lourdes Rodríguez, quien es médico general y trabaja en centros comunitarios, se interesó en el taller porque actualmente estudia sobre nutrición, por lo que le preocupa que la genética está siendo transformada por los hábitos alimenticios.

“En algunos años habrá cambios en el cuerpo, por ejemplo: las enfermedades que hay ahorita son por los cambios genéticos de hace 20 años, entonces las enfermedades van a ser consecuencia de lo que estamos haciendo, cómo estamos comiendo; estamos rodeados de muchas sustancias toxicas en el agua y el suelo, por lo menos debemos hacerlo mejor”, explicó Lourdes Rodríguez.

Agregó que lo que se vende en los supermercados carece de algunos minerales y vitaminas por el trato que se le da a la tierra.

“Los fertilizantes químicos y los insecticidas que son tóxicos nos están generando alteraciones en nuestras células y están generando cáncer y enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes; no comer adecuadamente puede generar enfermedades de tiroides, el lupus, artritis reumatoide, ya se están viendo muchas enfermedades que hace 20 años no se veían, y dentro de 20 años no sabemos qué va a pasar porque estamos comiendo demasiada azúcar”, precisó Rodríguez.

El taller se realiza en dos etapas: en la primera se impartió la teoría y en la segunda los participantes aprenderán sembrar los diferentes tipos de plantas como hortalizas, leguminosas, árboles frutales y hierbas de olor. (Verónica Domínguez / El Diario)





