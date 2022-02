Celebran a distancia

Con un pastel, el canto de las mañanitas y la comida que más les gustaba disfrutar cuando estaban en casa, las madres de Luz Angélica Mena Flores y Juan de Dios Robles Martínez, celebraron ayer el nacimiento de sus hijos en el Memorial Permanente para Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda.

Acompañadas por otras madres y familiares de mujeres y hombres desaparecidos, Luz del Carmen Flores y San Juana Martínez, pegaron las pesquisas de sus hijos, y recordaron cómo era celebrar sus cumpleaños con ellos en casa.

Hace 4 mil 956 días a Luz Angélica la alejaron de su familia cuando fue a buscar trabajo al centro de Ciudad Juárez, y hace 838 ocurrió lo mismo con Juan de Dios, cuando el grupo de migrantes con el que viajaba hacia Estados Unidos fue privado de la libertad en el Valle de Juárez, narraron en medio del parque al que llevaron mantas, mesas, sillas, comida, bebidas y pastel.

“Tengo que festejar la vida de mi hija”

Luz Angélica desapareció, el 4 de agosto del 2008, a los 19 años de edad, y desde entonces su mamá no ha dejado de buscarla.

“El día 7 de febrero cumplió 33 años, y ya casi hace 14 de su desaparición; 14 años que no la he podido abrazar, no la he podido felicitar, no hemos podido festejar nada por la ausencia de ella. Y ahora estamos aquí, como cada mes, en el Parque Borunda, vamos a pedir y a festejar su vida”, relató su madre.

Ella nació hace 33 años en el Hospital de la Familia (Femap), recordó quien cada año iba con su hija a comer pizza, guisado rojo en algún lugar, flautas o taquitos de buche, para celebrar.

“Nos íbamos a comer a los taquitos de buche que venden por ahí, por la Ugarte. Yo soy madre de seis, pero todos tienen sus cualidades, pero ella era mis ojos, mi sostén, muy detallista, ella se acordaba de todas las fechas. Nunca tuve para hacerles una fiesta grande, pero yo siempre me los llevaba a comer, les compraba un estreno (de ropa) y era mi forma de festejarla a ella y a mis demás hijos. Yo no quería festejar nada, porque todo me recuerda a ella. Desde el día que llegó ella es, es porque no me gusta hablar en pasado”, compartió.

Y aunque antes pensaba que no tenía nada que festejar si no estaba su hija, ahora es diferente, porque está convencida de que su nacimiento siempre será una celebración.

“Yo asumí el papel que claro que sí tengo que festejar la vida de mi hija, y seguir en su búsqueda, mientras Dios me de licencia seguir buscándola en donde pueda. El día de hoy vamos a convivir entre todos porque varios están cumpliendo años de desaparición, de vida, entonces vamos a festejar con la comida que a ellos les gustaba, y hacer oración por ellos, por su regreso. Estamos unidas varias familias, y desgraciadamente también somos la voz de los que ya no están, para pedir justicia por ellos”, destacó.

Luz del Carmen también invitó a la comunidad a unirse a las madres que buscan a sus hijos, lamentó que mucha gente las critica, aunque todas sus manifestaciones han sido pacíficas.

“Lo tenemos que hacer, nosotros no pedimos estar en este camino, nos tocó, desgraciadamente y tristemente nos tocó. Y a la comunidad a mí me gustaría pedirle que se una a nosotros, a nuestro grito, estamos luchando por encontrarlos, por justicia. Hay que hacernos empáticos nosotros, ya que las autoridades nos juzgan, nos minimizan, entonces no queda nomás que pedir la unión de todos, si no pueden asistir, si no pueden acompañarnos en cualquier evento pues que nos tengan en sus oraciones. Porque si no los buscamos nosotros ¿quién?”, externó.

“Quería cruzar para buscar trabajo”

Juan de Dios, fue privado de la libertad el 13 de noviembre de 2019, a la altura de Caseta, en el Valle de Juárez, cuando iba como parte de un grupo de cinco migrantes –tres hombres y dos mujeres- hacia Estados Unidos. Él ya estaba trabajando allá, pero lo deportaron y quiso volver a cruzar para buscar trabajo, narró su mamá, San Juana Martínez.

El juarense, quien media casi dos metros de altura y era de complexión robusta, nació el 8 de marzo de 1983, por lo que siempre festejaba su cumpleaños junto con su madre, quien nació un 7 de marzo, recordó.

“Hacíamos su pastel, una discada o en ocasiones nos fuimos a comer a un restaurante. Nos celebrábamos juntos… Mi hijo va a cumplir 29 años, tiene un hijo de nueve años”, dijo al lamentar que las autoridades enviaron la investigación de su desaparición al municipio de Praxedis G. Guerreo, y con ese pretexto no se le da información en esta ciudad.

“Yo sé que son muchos, no nada más es el mío, pero que tuviéramos más respuestas, que nos apoyen a buscarlos, que nos den una respuesta, pero no tenemos ninguna”, reclamó tras la ausencia del mayor de sus cinco hijos.

San Juana relató que ese 13 de noviembre, el grupo de migrantes salió al medio día hacia Estados Unidos, y como a las 8:20 de la noche la familiar de otro de los desparecidos fue a decirle que a ella le habían hablado para pedirle rescate, porque los tenían secuestrados. Pero aunque siempre estuvo atenta de su teléfono, nunca se comunicaron con ella.

“Si mi deseo pudiera hacerse realidad, estarías aquí conmigo ahora. Extraño una parte de mí, esa que se fue contigo”, escribió en una cartulina verde, en la que pegó la foto de su hijo, y colocó junto al pastel.

“Estas son las mañanitas que cantaba el rey David…”, entonaron para cada uno de sus madres y de otros juarenses desaparecidos en esta frontera y en otras entidades del país, a quienes celebraron entre aplausos para luego comer flautas, tacos, ensalada de atún y pastel.

“Nos ven mal, pero no se puede generalizar”

Los colectivos Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Madres de Fe, Bordeamos por la Paz y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C., también recordaron los 11 años de la desaparición de César Ávila López, quien tuvo que huir de la ciudad después de la masacre de Villas de Salvarcar, ocurrida el 30 de enero de 2010, porque uno de sus hijos estaba en la fiesta y logró sobrevivir, lo que los llenó de temor; sin embargo, al llegar al poblado de El Tule, Zacatecas, fue privado de la libertad.

“A él se lo llevaron de un ranchito que está muy cerquita de Plateros. De ahí se lo llevaron, llegaron muchas camionetas, no sé si de ministeriales, y preguntaron que quién era el dueño del carro, y mi hermano dijo que él, se puso de pie, y lo apartaron del grupo, porque había varias personas ahí. Lo esposaron, le esculcaron su carro, le bajaron mandando que traía, le quitaron el celular, la cartera. Y ahí dejaron todo, nada más se lo llevaron a él que para una investigación, y ya no volvimos a saber nada de él”, relató su hermana, Hilda Elisa Ávila López, quien desde entonces se ha dedicado a buscarlo.

Acompañada siempre por su esposo, Jesús Valentín, “Panchito”, Hilda ayudó a la formación de tres colectivos de familias de desaparecidos en Zacatecas, los cuales suman entre 70 y 80 familias.,

“Yo siento que no nada más es la búsqueda de mi hermano, aquí diría yo que ya no tengo nada que hacer, porque el caso de mi hermano fue en Zacatecas, pero tanto hace falta aquí, como allá, como en todas partes, porque la desaparición es en todo México”, destacó.

Hilda también pidió la solidaridad de la comunidad, ya que cuando una persona desaparece frecuentemente se les estigmatiza y se cree que fue “porque en algo andaba. Nos señalan luego luego. Dicen: en algo andaría. Nos ven mal, pero no se puede generalizar”, dijo tras pedir a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos.