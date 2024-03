Captura de presuntos sicarios fue gracias a denuncias y corredor seguro

Ciudad Juárez.- Lo que permitió la detención de los dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio perpetrado ayer en el exterior de un supermercado en la zona de Satélite fue la implementación de un corredor seguro y la denuncia ciudadana, destacó César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal.

“Agradecemos a la ciudadanía que nos hizo la denuncia. En el lugar de los hechos tienen corredores seguros. Detuvimos a las personas, y ya se abrió una carpeta por el hecho. Vamos a ver qué continúa con las investigaciones, quiénes son y quién es el hoy occiso”, dijo el funcionario local.

El 20 de marzo por la tarde un hombre fue atacado a tiros a un lado de su vehículo Dodge Caravan en el estacionamiento de un centro comercial en Satélite, por agresores a bordo de una camioneta tipo SUV de modelo reciente en color blanco.

Tras el hecho, policías municipales que se acercaron al lugar del ataque recibieron denuncias de testigos presenciales sobre las características de los responsables y el vehículo en que viajaban, por lo que fueron buscados y presuntamente localizados en el cruce de la avenida De Las Torres y calle René Mascareñas en la colonia Los Alcaldes

Además de la detención de Iván C. C. y/o Alex B. C. de 39 años y Jesús Alejandro H. F. de 27 años se aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador abastecido con un cartucho útil.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte lleva las investigaciones del hecho.