Buscan apoyo para tratar la audición de bebé

Ciudad Juárez.— César Emilio García Balladares es un pequeño de un año de edad que nació con problemas auditivos y esta condición le ha afectado en su desarrollo. Su familia requiere de 500 mil pesos para tratar la salud del menor y por eso solicitaron el apoyo de la comunidad para llegar a la meta.

Lizbeth Balladares Solís, madre del infante, explicó que dicha condición la detectó cuando el pequeño ignoraba sonidos, como el de la televisión o el celular. Fue entonces cuando decidió acudir al Hospital Infantil de Especialidades y los médicos le indicaron que requiere de aparatos auditivos, resonancia y tomografías, estudios que tienen un alto costo que la familia no puede cubrir.

“Estamos solicitando aparatos auditivos, resonancia y tomografía para iniciar el proceso de adaptación para futuramente poder realizarle la cirugía del implante coclear; la importancia de este proceso es que él pueda escuchar para tomar terapias y aprenda a hablar; aprovechar que está pequeño y en pleno desarrollo porque después será más complicado y para poder implantar sólo tengo hasta los 3 años”, explicó la madre de familia.

Indicó que los fines de semana trabaja en una empresa maquiladora. Ha realizado ventas de alimentos y otras actividades para recaudar los fondos. Además, ha visitado asociaciones, pero no ha recibido el apoyo necesario para cubrir los gastos que requiere el niño César Emilio.

“No tenemos la solvencia económica para cubrir ese gasto y ninguna asociación a las que he investigado nos apoyan totalmente; el Hospital Infantil retiró los apoyos, el IMSS no realiza esas cirugías, por eso estamos buscando apoyos para poder completar el dinero… ha sido muy difícil; yo trabajo en una empresa maquiladora los fines de semana, pero no me alcanza”, mencionó la madre de familia.

Si usted desea apoyar a la familia del pequeño César Emilio García Balladares a cubrir la cantidad que necesita para atender su problema de audición, puede hacerlo a través de una transferencia electrónica al número de cuenta BanCoppel 4169 1604 9598 3596.

También puede comunicarse al número de teléfono (656) 107-8669 con la madre del menor, Lizbeth Balladares Solís, para más detalles sobre el caso.

