Benefician a nueve mujeres durante la 1ra Jornada de Mastectomías

Ciudad Juárez.- Alrededor de nueve mujeres se beneficiaron en la 1ra Jornada de Mastectomías en el Hospital General de Ciudad Juárez, se informó en un comunicado oficial.

A las pacientes se les removieron masas cancerígenas sin costo, el pasado fin de semana, se dió a conocer.

El titular de la Secretaria de Salud del Estado, Gilberto Baeza Mendoza, dijo que para esta jornada participaron 25 profesionales.

Marina Arellano Chavarría fue una de las pacientes beneficiadas en la Jornada de Mastectomías, se dió a conocer.

“Me di cuenta porque me empezó a salir una manchita roja en mi seno izquierdo. Fui a atenderme y me diagnosticaron cáncer de mama. Es muy importante que todas las mujeres de cualquier edad se hagan sus exploraciones, porque el cáncer de mama es curable a tiempo. Califico a esta campaña y el trato de las personas que me están atendiendo como excelentes”, expresó la paciente.

Por su parte, el doctor Carlos Tadeo Pezabal Avilez, director del HG, señaló que se llevan a cabo múltiples campañas, ya que uno de los objetivos principales de esta administración es atender a quienes padecen enfermedades oncológicas.

Añadió que en esta ocasión, las juarenses beneficiadas oscilaron entre los 30 y 65 años de edad.

“Las indicaciones de nuestro secretario de salud, licenciado Gilberto Baeza, son atender a todo aquel adolecido que llega a esta institución con la oportunidad y el beneficio de brindar la mejor atención, evidentemente bajo todas las estrictas reglas que conlleva el atender con la mejor calidad y calidez a todo juarense, chihuahuense y a cualquier mexicano que toque nuestras puertas”, dijo el médico.

El doctor Sebastián Hernández Hoyos, jefe de la clínica de Oncología del nosocomio, señaló que se ralizaron las nueve mastectomías radicales modificadas a pacientes en etapas dos y tres.

El experto, también pido a la población que concientice sobre la importancia de las autoexploraciones y revisiones que permitan la detección temprana de este tipo de patologías.

“Aquí el mensaje más importante para la población, es que toda mujer de 40 años en adelante, se debe de hacer, aunque no se toque ningún nudito en la mama, su mastografía o ultrasonido mamario para que se detecte tempranamente esta enfermedad y que acudan a su oncólogo para brindarles la solución a su problema”, indicó el médico.

Las labores se llevaron a cabo con el apoyo del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte.