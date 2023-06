'EU me cerró las puertas, pero Ciudad Juárez me las abrió'

Hace cuatro años Iliana tuvo que huir de El Salvador con la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos para resguardar su vida y la de su hijo, pero un juez de migración les negó el asilo; sin embargo, Ciudad Juárez los acogió y ahora esperan su residencia permanente en México, mientras que su hijo estudia y ella apoya a otros migrantes.

“Estados Unidos me cerró las puertas, pero Ciudad Juárez me las abrió. A veces tenemos una meta, pero los planes de Dios son perfectos y por algo decidió que yo no pasara. Y aquí estoy, sirviendo a la comunidad migrante, y aquí sigo adelante, luchando por mi hijo”, dijo la centroamericana, quien este Día Mundial del Refugiado continuará apoyando a cientos de personas en situación de movilidad que buscan llegar a Estados Unidos.

Cada 20 de junio las Naciones Unidas enaltecen la fuerza y la valentía de las personas que han sido empujadas a abandonar su país de origen para escapar de conflictos o persecuciones. Este año el tema del Día Mundial del Refugiado es “Esperanza lejos del hogar”, y se centra en el poder de la inclusión y en las soluciones en favor de las personas refugiadas.

Felices y apoyados

Para Iliana y su hijo Emanuel la esperanza de llegar a Estados Unidos terminó, pero ambos viven felices en Ciudad Juárez, donde han sido apoyados por el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano.

El próximo martes 27 de junio cumplirán cuatro años en esta frontera, a donde llegaron tras ser perseguidos por un grupo delictivo en su país.

“El problema fue que el papá de mi hijo es policía, y en un operativo cerca de mi casa mataron a un jefe de la pandilla y dijeron que fue él. Entonces, por la muerte de ese pandillero empezó todo eso. Al papá de mi hijo, quien entonces era mi pareja, lo trasladaron, pero a mí seguían vigilándome siempre”, narró la centroamericana, quien a los 36 años de edad tuvo que huir con su hijo de entonces 4 años.

Al llegar a Juárez ambos formaron parte del programa “Permanecer en México” o “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), por lo que acudieron a cuatro audiencias ante un juez de inmigración en El Paso, quien les negó el asilo, y aunque solicitaron una apelación no pudieron acudir a la audiencia porque debido a la pandemia por Covid-19, en 2020, Estados Unidos cerró sus fronteras.

“Me desesperé y lo primero que dije fue: yo me voy para El Salvador. Pero todas las fronteras estaban cerradas, estaba la pandemia, yo no tenía pasaporte”, recordó quien los primeros cinco meses en la ciudad permaneció en la Casa del Migrante, pero después fue invitada por Cristina Coronado al Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez, donde aprendió a bordar junto a otras mujeres migrantes y luego comenzó a servir a otros mexicanos y extranjeros, quienes también arribaron a la ciudad con el sueño de cruzar la frontera.

‘Me siento contenta’

“Desde que decidí quedarme acá, para mí ya el sueño americano terminó, y me siento contenta”, aseguró quien sirve todos los días en el comedor para migrantes en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que su hijo estudia con la ilusión de convertirse en policía igual que su papá.

Iliana y Emanuel cuentan actualmente con una visa humanitaria por un año, pero el jueves de la semana pasada le informaron que fueron aceptados para recibir la residencia permanente en México. (Hérika Martínez Prado)

