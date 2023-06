Protestan choferes y los amenazan de muerte

Ciudad Juárez.- La línea de transporte público 5-A suspendió ayer el servicio por más de una hora luego de que choferes de 35 unidades se negaron a pagar a “checadores” una cuota de 500 pesos por operar y tras recibir amenazas por no cumplir con el pago.

A decir del subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, y los mismos transportistas, los “checadores” se colocan en los paraderos para marcar en una tarjeta el rol de recorrido diario y con la cuota que cobran se cubre su sueldo y la renta de locales de la línea. Son contratados por la misma línea, pero a base de “cooperaciones”.

“Nos empiezan a cobrar 500 pesos de la famosa tarjeta, con amenazas. Nos están amenazando de muerte. Todos los choferes se pararon, nadie quiere exponer su vida por esto. Todos los días es el mismo problema”, señaló Gerardo Zavala, representante de la línea 5-A.

La situación provocó que al mediodía de ayer choferes de 35 unidades de esa línea de transporte público suspendieran el servicio alrededor de una hora y se concentraran en la calle Miguel Ahumada, cubriendo los entronques de la calle Mina, La Paz y Vicente Guerrero, en la zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con Aguirre Aguilera, el problema surgió luego de que algunos operadores se negaron a pagar la cuota de 500 pesos de la “tarjeta”, en la que se marca el rol de recorrido diario y con la que se cubre el sueldo de despachadores y la renta de locales de la línea, “era un acuerdo que parecía razonable”.

“Algunos se pusieron de acuerdo y crearon un fondo para choques e incrementaron costo al grado que fue creciendo, dependiendo de la ruta. Ahora, con el incremento de tarifa, algunos líderes incrementaron el pago de esa aportación hasta llegar a 500 pesos por día”, relató el funcionario.

“En la tarjeta iban anotando los roles, el que no pagaba la cuota, no lo dejaban trabajar hasta que pagara; esa práctica evolucionó a niveles que ponen en riesgo la operación del servicio. Transporte no avala ni el monto ni el cobro”, apuntó.

Ayer algunos choferes reportaron que personas desconocidas subieron durante el recorrido a las unidades a realizar amenazas al momento de insistir en el cobro de la cuota.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) atendieron las acusaciones de amenazas, mientras que el servicio se reanudó de manera normal luego de más de una hora de protesta.