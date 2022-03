Aún inhabilitada página de citas para ‘chuecos’

Aun cuando las modificaciones para la importación de “chuecos” entraron en vigor desde hace más de 15 días, la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destinada para el trámite de las citas ante el Registro Público Vehicular (Repuve) aún sigue sin ser habilitada, retrasando todavía más el proceso a los usuarios.

Algunos usuarios manifestaron que en los diferentes módulos de Repuve se les ha pedido ingresar a la página https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ para ir registrando su cita; sin embargo, al acceder al sitio web, éste aparece en mantenimiento.

“En mi caso hablé por teléfono, y me dijeron que aún estaban homologando procedimientos, por lo que me sugirieron que me comunicara hasta la última semana de marzo, que es cuando puede que tengan más información. También me recomendaron irme registrando en la página del Secretariado, pero ésta todavía no está disponible y pues ya nada más queda esperar”, comentó Roberto Cabello, uno de los usuarios que aguarda para realizar la importación de su auto.

Debido a esta situación, se intentó establecer contacto con Repuve Chihuahua para conocer qué actualizaciones se tienen respecto al proceso de importación; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.

Según información del personal de Repuve, durante esta semana se sostuvieron reuniones con representantes de la oficina central para revisar la parte logística del proceso y definir a partir de cuándo podría reactivarse la regularización, así como la sede oficial para concentrar todos los trámites, sin dar más detalles al respecto.

De acuerdo con el Artículo 6 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, para efectuar la regularización, el propietario del vehículo debe presentar al Repuve, a través de medios electrónicos o módulos de inscripción instalados para tal efecto, la manifestación bajo protesta de decir verdad para iniciar el proceso.

Además, el interesado deberá presentar los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que refiere el artículo 3, fracción V del decreto.

Una vez que el Repuve reciba los documentos, de forma inmediata deberán ser remitidos vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que se tendrá acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos, según explica el decreto.

Por otra parte, en el Artículo 7 se indica que el Repuve emitirá la constancia de inscripción, que consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de éste en los términos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.

Para realizar el pegado del engomado, el propietario del vehículo presentará físicamente la unidad, por única ocasión, en los módulos de inscripción vehicular que para tal efecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con las entidades federativas mediante la celebración de convenios.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, personal de Repuve en Chihuahua indicó que se espera que en próximos días se pueda definir la dinámica a seguir para comenzar a brindar atención a los usuarios.

