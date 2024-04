Arrestan a 3 supuestos escoltas armados

Ciudad Juárez.- Por conducir de manera imprudente, traer polarizado excesivamente oscuro e ir mostrando sus armas a los civiles, tres personas que además se identificaron como escoltas armados sin tener las licencias respectivas fueron detenidas por la Policía del Estado.

La identificación de los detenidos se dio durante un despliegue de reforzamiento táctico de la Fuerza Especial Swat de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el cruce de la avenida Tecnológico con bulevar Manuel Gómez Morín.

Durante este despliegue, les fue informado a los agentes que mediante videovigilancia se detectaron dos vehículos tipo pickup Toyota Tundra “con aspecto sospechoso”, de acuerdo con la información oficial.

Los vehículos circulaban realizando maniobras riesgosas para la demás población, mostrando sus armas de fuego y con polarizado no permitido en el vidrio frontal de los automóviles sin placas.

Al darles alcance, los oficiales les marcaron el alto para realizar la debida inspección. Durante el despliegue, uno de los tripulantes, quien descendió del vehículo con un arma de fuego fajada en el cinturón y vestimenta de apariencia policial, se identificó como escolta, sin embargo, no portaba ninguna identificación que lo acreditara.

Durante la revisión, se identificó a los sospechosos como Miguel Alberto C. V. de 52 años, Jesús Alfredo C. R. de 30 años y Modesto D. S. de44 años, quienes portaban varias armas de proyectiles traumáticos, 3 equipos de radiocomunicación y equipamiento táctico, sin embargo, no estaban registrados ante la Plataforma México como escoltas armados.

Al concluir las labores correspondientes, lo detenido como el armamento, los radios y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes por los delitos de usurpación de funciones y desobediencia, así como resistencia a particulares.

La Secretaría exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de comportamientos ante el número de emergencia 911.