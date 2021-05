Arranca hoy vacunación de 50 y más

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Desde el fin de semana El Punto fue acondicionado para la jornada de vacunación Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Una de las mujeres vacunadas en la jornada de abril

Ciudad Juárez— Con un reactivado semáforo epidemiológico en amarillo –riesgo medio–, Juárez desde hoy hasta el viernes vacunará contra Covid-19 a sus habitantes de 50 a 59 años, embarazadas y adultos mayores rezagados, con el biológico de Pfizer, de clave BNT162b2, que tras la segunda dosis ofrece un blindaje mayor al 90%.

En esta ocasión, la Secretaría del Bienestar informó que será aplicada sólo una de las dos inoculaciones necesarias para alcanzar tal nivel de inmunidad y de forma posterior facilitará la inyección de refuerzo, por lo que –junto con la Secretaría de Salud– llamó a evitar reuniones tras la suministración de antígenos.

Las sedes, dieron a conocer, son el centro de convenciones Anita, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el estadio Juárez de beisbol, La Rodadora, el 9no. Regimiento de Caballería Motorizado y, en modalidad desde el automóvil, estará el estacionamiento del Olímpico Benito Juárez.

Autoridades clínicas recordaron que la protección se genera a las tres semanas de aplicada la primera dosis. Debido a ello, afirmaron que el antiviral no es algo mágico y es imperativo respetar su tiempo de reacción.

“La vacuna no es magia. Una vez vacunado no puedo ir a fiestas, a reuniones, a aventar el cubrebocas, porque me voy a enfermar y me puedo morir. Si se pretende una inmunidad hay que esperar hasta la segunda dosis más tres semanas después”, afirmó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte.

Cerca de 100 mil fronterizos de “50 años y más”, además de 16 mil embarazadas, se han registrado para protegerse contra el SARS-CoV-2 en esta jornada, a la que podrán acceder los del grupo de “60 y más” que por alguna razón no recibieron la sustancia en la pasada entrega, que aconteció del 12 al 16 de abril.

Continúa espera por segunda dosis

En el caso de aquellos de edad avanzada que aguardan su segundo activo, que no les ha sido entregado, deberán esperar a que se les haga el llamado, puesto que en tal ocasión se les otorgó la AstraZeneca, y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha calendarizado aún su colocación.

Pero en relación con horarios y fechas de la actual etapa, deben ir por inicial del principal apellido, ahora las letras A y B, de las 08:00 a 12:00 horas; la C, de las 12:00 a las 14:00, y la D, de las 16:00 a 18:00, presentando el formato disponible en mivacuna.salud.gob.mx, identificación oficial y copia de la CURP.

Para el martes 25 se asignaron las letras E y F, de las 08:00 a las 11:00 horas; la G, de las 11:00 a 15:00, y de la H a la L, de las 15:00 a las 18:00. El miércoles 26: la M, de las 08:00 a las 13:00 horas, dieron a conocer las dependencias, que puntualizaron es preciso seguir el orden y mostrar respeto a los profesionales.

Asimismo, dicho día deberán asistir aquellos de la N a la O, de las 13:00 a las 15:00 horas, y de la P a Q, de las 15:00 a las 18:00 horas. El Jueves 27, será el turno de la R, de las 08:00 a las 12:00 horas, y también de la S, de las 12:00 a las 14:00 horas, y de la T a la Z, de las 14:00 a las 18:00, de acuerdo con lo proporcionado.

Por su parte, el viernes 28 irán –solo a La Rodadora– las embarazadas de arriba de 18 años, ya que el biológico es sólo para adultos en el país, y también las personas mayores, que deberán, igual que el resto, mantener sana distancia, higiene y cubrebocas pese a la puesta atrás del color naranja –de riesgo alto–.

Para estas secciones de población, se definió un horario de la A a la D, de las 08:00 a las 11:00 horas; de la E a la L, de las 11:00 a las 14:00; de M a la P, de las 14:00 a las 16:00; de la Q a la Z, de las 16:00 a 18:00, por lo que se exhortó a acatar la calendarización para así dar fluidez y mayor orden a la dinámica señalada.

Horarios (por orden alfabético)

Lunes 24 de mayo

A y B: de 08:00 a 12:00 horas

C: de 12:00 a 14:00 horas

D: de 16:00 a 18:00 horas

Martes 25

E y F: de 08:00 a 11:00 horas

G: de 11:00 a 15:00 horas

H a L: de 15:00 a 18:00 horas

Miércoles 26

M: de 08:00 a 13:00 horas

N a O: de 13:00 a 15:00 horas

P a Q: de 15:00 a 18:00 horas

Jueves 27

R: de 08:00 a 12:00 horas

S: de 12:00 a 14:00 horas

T a Z: de 14:00 a 18:00 horas

Viernes 28

(Sólo en La Rodadora)

Embarazadas de arriba de 18 años y rezagados de 60 y más, en los siguientes horarios

A a D: de 08:00 a 11:00 horas

E a L: de 11:00 a 14:00

M a P: de 14:00 a 16:00

Q a Z: de 16:00 a 18:00

Prepare su papelería

• Formato de registro disponible en mivacuna.salud.gob.mx

• Identificación oficial (INE)

• Copia de la CURP (puede buscarla en https://www.gob.mx/curp/)

Restricciones

• Sana distancia

• Higiene

• Cubrebocas

Tome en cuenta

• No es necesario pernoctar en los puntos de vacunación

• Asistir hidratado y alimentado

• Ir con enfermedades de base controladas (tomar sus medicamentos)

• Usar sombrilla y ropa para la ocasión

• Acuda a la sede más cercana a su domicilio