Apoyó ONU a más de 2 mil migrantes para volver a sus países

A través de su Programa Regional de Retorno Voluntario Asistido (RVA), la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM/ONU Migración) ha apoyado en el último año y medio a más de 2 mil personas migrantes para que pudieran regresar de manera segura a sus países de origen, desde Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey, Tapachula y Tenosique.

Durante 2022 fueron mil 584 las personas en situación de movilidad apoyadas, mientras que el primer semestre del año 2023 sumaron 625 más las asistidas luego de que solicitaron su retorno voluntario a países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Chile, Nicaragua, Brasil, Belice, Panamá y Costa Rica.

El Programa RVA es una iniciativa humanitaria de la OIM que reconoce que retornar es una de las posibilidades que existen dentro de los procesos migratorios y que es un derecho humano.

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, señala el artículo 13, punto 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por lo que el objetivo del programa de la OIM es proporcionar un mecanismo de apoyo para facilitar el retorno digno, voluntario y seguro de las personas migrantes, principalmente de origen centroamericano.

De acuerdo con información publicada por la agencia internacional, la mayoría de los beneficiarios del programa implementado en México desde fines de 2018, y que en Ciudad Juárez comenzó a operar en julio de 2019, son personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Brasil que desean retornar voluntariamente a su país de origen, pero carecen de los recursos necesarios para hacerlo.

“Las dinámicas migratorias en las Américas son un reto y una oportunidad para la coordinación del Programa RVA regional. Nuestras acciones están enfocadas en un mapeo de la situación de los flujos migratorios, los actores institucionales y los servicios para actualizar las condiciones de riesgo en cada país y determinar si el programa puede asistir a las personas migrantes que lo soliciten”, comentó Alejandra Gómez, coordinadora regional del programa.

Quienes pueden aplicar al apoyo son las personas migrantes vulnerables que no pueden o no quieren permanecer en los países de acogida y que voluntariamente desean regresar a su país de origen, pero no puedan hacerlo por sus propios medios; personas en situación de vulnerabilidad como las víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes; personas migrantes varadas, sin recursos o redes de apoyo en el país en donde se encuentran; personas de los grupos de población LGBTIQ; migrantes con necesidades de salud; y los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados o separados de sus familias.

La fase actual del Programa RVA comenzó en junio de 2023 y prevé algunos cambios, como la actualización del Protocolo de Procedimiento Operativo del Programa (SOPs) y el desarrollo de una campaña informativa regional para que las personas migrantes.

Desde 2018 hasta mediados de 2023 más de 8 mil 600 personas de todo el continente americano han sido asistidas por el programa RVA de la OIM, informó la agencia internacional a través de un comunicado de prensa. (Hérika Martínez Prado)