‘Estorba mucho el tiradero en el Centro’

El asunto de las obras en el Centro de la ciudad no es personal, lo que se quiere es avanzar en el cambio, y el “tiradero” que tiene ahí el Estado estorba mucho, indicó ayer el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“Queremos que se note más el cambio en el Centro y nos estorba mucho el tiradero que tienen ahí, entonces yo le diría al secretario de Obras Públicas y a todo el Gobierno; esto no es personal, para nada, si alguien se quiere poner esa cachucha o meterse en esa dinámica, y digo lo entiendo, están encampañados, ahí están los espectaculares, pero el tema es el Centro”, manifestó.

PUBLICIDAD

Agregó que en este asunto no quiere confrontarse con la gobernadora María Eugenia Campos, aunque aseguró que se sorprendió por la respuesta que hubo de ella el martes en una gira de trabajo que tuvo en la ciudad.

“Sí estoy un poco sorprendido porque no esperaba esa reacción, pero bueno, yo la respeto e insisto, no voy a entrar en un nivel de confrontación porque no le sirve a nadie, no sirve al Gobierno del Estado, no le sirve al Gobierno municipal, mucho menos le sirve a la ciudad, mi único tema es el Centro, tareas pendientes tenemos todos, los tres niveles de Gobierno, son muchas”, expuso.

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, respondió a la carta que le envió el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, acerca de su preocupación por el progreso de las obras de la segunda ruta troncal en el Centro, y en la que pide que el secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez, haga su trabajo.

“Es como si yo le dijera que estamos haciendo trabajo que le corresponde a la presidencia municipal, el bacheo y pavimentación corresponden al Municipio, hemos invertido más de 170 millones de pesos en pavimentación y bacheo en Ciudad Juárez, entonces estamos haciendo la tarea, creo que sería prudente que él se pusiera a hacer su chamba en lugar de estar viendo qué es lo que le toca al Gobierno estatal y el Gobierno federal”, indicó Campos al ser abordada del tema por la prensa.

Pérez Cuéllar dijo que su preocupación es el Centro de la ciudad porque la administración estatal anterior duró un año ahí con los trabajos de la segunda ruta troncal y en ésta van dos años.

“A nosotros nos preocupa mucho por el esfuerzo que hemos hecho ahí y queremos avanzar, el tiempo va avanzando y queremos hacer más cosas. Sobre todo en la Plaza de Armas que es emblemática del Centro, no sólo de Juárez si no de cualquier ciudad”, manifestó.

Aseguró que respeta a la gobernadora y no es su interés entrar en una dinámica de golpeteo político.

“No es por ahí, por eso la carta se envió de manera respetuosa, para que quedara una comunicación formal, por escrito del tema, del Centro de la ciudad, fuera de ahí en todos los temas estamos coordinados y en ese también nos podemos coordinar, no pasa nada”, declaró este miércoles.