Apoyará Recaudación a automovilistas para cambio de placas

Debido a que 20 mil personas que desde el inicio del 2022 pagaron sus placas no han acudido a recogerlas, la Recaudación de Rentas realizará audiencias en los diferentes módulos para que los contribuyentes puedan acercarse a exponer el motivo por el que no han podido concluir su trámite para que se les pueda apoyar, informó el titular de esa dependencia, Rogelio Loya Luna.

El funcionario dio a conocer el rol que se realizará para que el personal pueda atender no sólo a quienes no han recogido las placas, sino todo tipo de problemáticas que puedan presentar los contribuyentes, las cuales les impiden estar al corriente.

El recorrido será el lunes 16 de enero en el módulo del eje vial Juan Gabriel, el 17 en Mitla, el 18 en Pueblito Mexicano, en El Paseo será el 19, el 20 en El Mezquital, todos ellos en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que el sábado 21 acudirán al módulo de Plaza Sendero de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, informó.

“No nada más va a estar un servidor, sino parte del equipo para tratar de solucionar y ver cada uno de los casos en lo particular y ver cómo les podemos ayudar para que les resuelvan su situación, no solamente los que ya pagaron y no han recogido sus placas sino a las personas que traen otra situación, los podemos atender y podemos ver cada uno de los casos en lo particular”, mencionó.

Pueden dar otras opciones

Loya dijo que a algunos contribuyentes les puede faltar algún documento, pero al acudir al módulo, el personal les puede dar otras opciones de manera personal.

“Son diferentes situaciones, nos hemos dado cuenta de que algunos que tenían que hacer el cambio de propietario apenas lo hicieron; ya habían pagado las placas, pero apenas hicieron el cambio de propietario… otra es por falta de documentos, por ejemplo la licencia, que para eso se autorizó que con el puro pago podemos tomarlo como si trajeran la licencia. Otra de las cuestiones es que se les ha perdido el pedimento, la factura… y en cada uno de los casos en lo particular vemos cómo se les puede ayudar”, mencionó.

