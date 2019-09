Amagan dueños de 'chuecos' con protestas y quema de autos en Fiscalía

Ciudad Juárez— Cansados de supuestamente ser extorsionados por agentes de la Policía Ministerial, propietarios de autos "chuecos" adheridos a la Asociación Nacional para la Protección de los Mexicanos, proyectan la realización de protestas y quema de autos en la sede de la FGE.

Socios de Anapromex y de otras asociaciones se han unido para llevar a cabo una protesta la próxima semana, porque el gobernador está afectando a las familias que tienen un vehículo de procedencia extranjera en Chihuahua, comentó Fidel Villanueva de la asociación mencionada.

"No pueden decomisar, no pueden quitar los carros, la delincuencia en Chihuahua está creciendo. Las violaciones y matanzas en Ciudad Juárez están aumentando, y el decomiso de carros lo están usando con un tinte político, lo cual no le corresponde a esa dependencia", señaló Villanueva.

Adelantó que van a quemar los carros en la sede de la Comisión Estatal de Seguridad y en la Fiscalía Zona Norte.

Dijo que Chihuahua es el único estado que está haciendo esas "marranadas" a través de la Fiscalía.

Manifestó que el gobernador está haciendo mal uso ilegal de la FGE, que lo van a citar y van a pedir ayuda al presidente de la República, a la Cámara de Senadores y Diputados, para que estén enterados y así haya una fuerte alianza con las familias, dueñas de carros de procedencia extranjera.