Amagan con paro en el Infantil

Médicos del Hospital Infantil de Especialidades (HIE) programan para la próxima semana un paro de labores indefinido de no ser destituido el director Guillermo Arturo Pérez Gutiérrez, al considerar que ha cometido diversas irregularidades que afectan la salud de la población infantil derechohabiente.

“Estos actos de protesta son en busca de justicia, porque los niños pobres, que es a los que se les está negando u ofreciendo un mal servicio no tienen voz y esto no puede ser así, por ley debemos de garantizar el acceso a la salud de los niños, no se puede jugar con sus vidas”, expusieron los inconformes a condición del anonimato.

La falta de mobiliario para atender a las niñas y niños es tal que deben sentarse en los botes de basura mientras están en el área de Urgencias en espera de ser hospitalizados,.

El personal médico, que solicitó el anonimato ante la amenaza del cese por parte de Pérez Gutiérrez, dijo que el pasado martes el director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla se reunió con los doctores y se comprometió a encontrar soluciones para la crisis que padece el HIE.

Sin embargo, consideraron que están ofreciendo soluciones estrictamente políticas, sin atender la problemática a fondo y sin resolver conflictos laborales generados por el director.





Exhiben crisis por falta de espacios

Mediante fotos y videos, los médicos y enfermeras exhibieron ayer sus espacios de trabajo en los que se observan las malas condiciones del mobiliario a causa del desgaste.

Sillas, sillones y mesas rotas, así como equipo de cómputo obsoleto.

En las imágenes también se observa a niños enfermos que permanecen sentados en sillas quebradas en espera de que se desocupen las camas.

Ayer se buscó una entrevista con el director del HIE, pero no fue localizado en su oficina. Se buscó una entrevista con Valenzuela Zorrilla, sin embargo tampoco se obtuvo una respuesta favorable.

Los médicos informaron que desde el pasado 13 de febrero Guillermo Arturo Pérez Gutiérrez envió un oficio al personal de admisión y médico del servicio de urgencias del HIE para “solicitarles no admitir pacientes de población abierta, hasta nuevo aviso debido a la saturación que presenta el hospital en todos los servicios por la temporada alta”.

El documento fue enviado con copia a Silvia Muela Salazar, responsable de Recursos Financieros y a la administradora Reynalda Hernández Martínez.





