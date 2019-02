Alistan entrega de uniformes gratuitos

Ciudad Juárez- Para el próximo ciclo escolar la Subsecretaría de Educación aumentará hasta en un 30 por ciento el número de uniformes escolares gratuitos que adquiere con recursos estatales, dio a conocer Carlos González Carrera, secretario de Educación y Deporte.

“El Gobierno del Estado quiere ampliar la estrategia de entrega de uniformes escolares que en el 2018 alcanzó más de 87 mil paquetes y que beneficiaron a estudiantes que viven en los municipios marginados”, dijo el servidor público.

Aunque durante el 2018 en Juárez sólo cuatro mil estudiantes del nivel básico recibieron el kit de cuatro piezas, que incluye una pantalonera, una chamarra, una playera y el par tenis, el secretario refirió que no fue rezagada la población fronteriza.

“Esto no significa que Juárez no sea importante para la entrega de uniformes, (significa que) afortunadamente la población no vive en los grados de marginación que se padece en otros municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi o Baborigame”, precisó.

El pasado mes de agosto el gobernador Javier Corral Jurado dio a conocer que fueron invertidos 65 millones de pesos para la compra de 92 mil uniformes que fueron distribuidos entre mil 250 planteles ubicados en los 67 municipios de Chihuahua.

“El gobernador Corral ha detectado que una cosa tan sencilla, como la dotación de un uniforme, resuelve un problema de inversión en un hogar con pocos recursos económicos. Parece que el programa de uniformes escolares gratuitos en la administración del gobernador llego para quedarse”, dijo González Carrera.

Agregó que para este 2019, ya se empezó a hacer el trabajo para que esos uniformes crezcan en un 30 por ciento.

“Se destinarán aproximadamente 100 millones de pesos, sólo de inversión estatal, exclusivamente para uniformes. Lo que es el eje del programa de inclusión social en el sistema educativo incluye uniformes y un programa ambicioso de útiles escolares”, precisó.

El funcionario no precisó cuántos paquetes de uniformes y útiles escolares serán destinados a Ciudad Juárez.

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por Gobierno del Estado con fecha del 19 de agosto del 2019, fueron entregados 92 mil uniformes y la inversión fue de 65 mil pesos.

“Para el siguiente ciclo escolar se ampliará este programa, para repartir una cifra cercana a los 100 mil uniformes, por lo que a la brevedad se abrirá la respectiva licitación para que participen empresas chihuahuenses y esta inversión se quede en los talleres de costura de la entidad, para fomentar la economía social”, citaba el texto.

El secretario de Educación dijo que otro apoyo a la educación es la entrega de becas por casi 130 millones de pesos.

"Entregamos una cifra récord de becas, lo cual ha permitido que haya universidades en zonas pobres como la Tarahumara, donde el 100 por ciento de los estudiantes está becado, ellos no pagan un solo peso por sus estudios superiores", precisó. (Luz del Carmen Sosa)





