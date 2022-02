Ajuste tarifario, un tema pendiente

Ciudad Juárez— Aun cuando concesionarios han presionado para que Gobierno del Estado autorice un ajuste a la tarifa del transporte público, bajo el argumento de ser un factor determinante para la adquisición de créditos para la compra de unidades, éste sigue siendo un tema pendiente en las mesas de trabajo.

Christian Velázquez, integrante de la Comisión de Transporte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Consejero local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), señaló que los concesionarios han sido los más afectados por la falta de ajustes al modelo tarifario, debido a las alzas del diésel, salarios y otros factores, mientras que la autoridad sigue “politizando” un tema técnico.

“Desde 2017 no se sube la tarifa, si bien hay concesionarios que han sido omisivos y que están dando un paso al frente. La tarifa aquí es de las más bajas en México, sigue siendo de ocho pesos, ¿por qué? Cuando vemos que en ciudades como Laredo, Tijuana y Mexicali, van desde los 11.50 hasta los 14 pesos, y eso que tienen situaciones económicas parecidas a nosotros”, cuestionó.

Respecto al ajuste tarifario, Raúl Rodríguez, director de la Integradora de Transporte (Intra), coincidió en que la actualización del costo del peaje es uno de los temas pendientes por cumplir por parte de la autoridad.

“La tarifa y la falta de infraestructura es lo que más nos ha pegado, aquí la cosa es que nos piden cumplir con algo sin tener las condiciones propicias, no se pueden pagar camiones de más de 5 millones de pesos con una tarifa de ocho pesos; ahora a nosotros como empresarios sí nos obligan a cumplir con aumentos al salario mínimo, incrementos a insumos y demás, que nos resulta difícil creer que la gente no pueda pagar tres pesos… Sedue (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), para la implementación del sistema de recaudo en la primera ruta troncal, que abarca desde calle Puerto Tarento hasta Presidencia, se requirió de una inversión de 50 millones 692 mil pesos; de los cuales, 2 millones 350 mil pesos fueron para la operación y un millón de pesos para gastos de tarjetas electrónicas para validadores sin contacto”.

La empresa designada para los trabajos antes descritos fue Conduent Solutions México S. de R.L. de C.V., según se precisa en el documento SH/LPE/123/2020 BIS Fallo.

Mientras que 87 millones 669 mil 590 pesos fueron destinados al proyecto de implementación del sistema de recaudo de la segunda ruta troncal.

Sin embargo, la autoridad ha dejado claro que un ajuste tarifario no forma parte de sus discusiones en este momento, ya que la prioridad es mejorar el servicio que se brinda a las personas.

“La situación de la tarifa es recurrente, es algo que se va a dar, pero en su momento, por ahora no es el tema central, estamos en la búsqueda de la mejora del sistema, su actualización y modernización”, dijo Ricardo Tuda Vargas, director de Transporte.

Sobre las opiniones de los concesionarios de que el ajuste tarifario es necesario para la obtención de los créditos para la compra de unidades nuevas, el funcionario indicó que los permisionarios tuvieron conocimiento desde antes de la situación, antes de participar en las licitaciones.

“Eso es algo que tendrán que verificar ellos mismos como sujetos de créditos, ellos sabían que la tarifa no estaba actualizada y aun así llegaron en esos términos; ciertamente hay comentarios de los concesionarios que dicen que requieren de este ajuste para acceder a los financiamientos, pero el contrato no dice eso, ellos se comprometieron a obtener esos recursos, y no hay cláusulas en las que se obligue al Estado a modificar la tarifa”, dijo.

Por otro lado, el titular de Transporte explicó que dentro de los análisis que se han hecho en las discusiones entre autoridad y prestadores de servicio, se encuentra la posibilidad de ofrecer tarifas integradas, donde se incluyan trasbordos para el usuario sin que éste tenga que desembolsar peajes completos, sino una fracción de ellos para que el costo sea más accesible.

Asimismo, ante la pregunta de si en Juárez podría implementarse un subsidio similar al que existe actualmente en la ciudad de Chihuahua, Tuda Vargas apuntó que, aunque sería bueno que la frontera contara con ese beneficio, hoy en día no existen condiciones para que así sea.

Continúan sin hacer pruebas en la troncal dos

De acuerdo con cifras oficiales, de los 309 millones de pesos contemplados para la rehabilitación del BRT-1, la pasada administración invirtió un total de 287.5 millones de pesos, según refirió el entonces gobernador, Javier Corral, durante la entrega oficial de los trabajos.

La ruta se amplió en su longitud 5 kilómetros más, destacando que se modernizaron 57 estaciones. Asimismo, se construyeron 17 nuevas estaciones, de las que 11 se agregaron para dar acceso a la ampliación que se hizo en bulevar Zaragoza hasta Puerto Tarento, en tanto que otras seis fueron reubicadas y hechas desde cero.

Dicha rehabilitación se desempeñó con una intervención del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, organismo que había informado que los trabajos a ejecutarse contemplaban la construcción de 13 estaciones nuevas y la remodelación de otras 14.

Por su parte, el BRT-2 y pretroncal Gómez Morín aún siguen sin ser entregadas, lo que ha retrasado la puesta en marcha de las primeras pruebas para conocer costos, operatividad, entre otros factores.

Carlos Aguilar García, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), dijo que las obras de la segunda ruta troncal de la avenida Tecnológico serán terminadas hasta después de la segunda semana de julio de este año.

Originalmente, el costo de la infraestructura de este proyecto se planeó en 950.9 millones de pesos, de los que 386 fueron aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura, y 611 de aportación estatal; de esta cifra, 250 millones de pesos fueron dispuestos por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, indica información oficial.

Ante los retrasos en las pruebas en la troncal dos y por qué no se ha usado el BRT-1 para los procesos iniciales de operación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), el titular de Transporte ha señalado que ambos proyectos mantienen características muy distintas, por lo que la intención es esperar a que se concluyan las obras.

“Estamos hablando de sistemas independientes, es en la línea dos donde se busca hacer las pruebas, ya que en el BRT-1 se ha manejado por mucho tiempo y se tiene conocimiento técnico de la ruta, aquí las cuestiones que se están presentando de tiempos y otros factores es en la nueva troncal, donde nunca ha habido un manejo de este sistema”, dijo Tuda.

Agregó que la intención de las pruebas es conocer los costos y rendimiento de los camiones en la ruta por la que circularán y, por ende, donde se prestará el servicio para tener información “real” de las especificaciones de las unidades y otros detalles técnicos para concretar los pedidos ante las armadoras. “Esta etapa es la que se está generando con estudios técnicos, pero hasta ahora, sigue siendo la SCOP la que tiene la posesión de la troncal, hasta que no se terminen y entreguen las obras”, indicó.

–ED: ¿Se ha tenido comunicación directa con las armadoras, se sabe cuántos camiones llegarán a la ciudad?

–RTV: Realmente, ya hay algunas empresas que ya cerraron contrato, otras están en ese proceso, hay otras que probablemente no logren el financiamiento por no tener la estructura necesaria o los antecedentes. Recordemos que algunos se han constituido como empresas de manera reciente, todo eso es lo que se está evaluando y la mayoría está cumpliendo, vamos avanzando; en lo personal no hemos tenido contacto con las armadas, pero sí con las instituciones financieras para conocer qué oportunidades están ofreciendo.

El funcionario explicó que hasta el momento, se contempla el arribo de por lo menos 91 unidades tipo padrón y 34 articulados que serían utilizados para el SIT.

Tuda Vargas señaló que una vez funcionando el nuevo sistema, también ayudará a mejorar la seguridad para los pasajeros, ya que uno de los beneficios es que la unidad circula por un carril confinado, con ascensos y descensos en estaciones iluminadas, en lugares céntricos y vigiladas para la comodidad de los usuarios, además de que se elimina el uso de efectivo para abordar el transporte.

Por otro lado, destacó que los choferes eliminan esa presión por ganar pasaje, lo que ayudará a regular la velocidad de los camiones.

Respecto a los reclamos por la falta de participación del usuario en la toma de decisiones, el director indicó que a través del Consejo Consultivo existe una representación ciudadana, donde se escuchan las propuestas y denuncias sobre el sistema, mecanismo de control para que no sea el Gobierno quien tome las determinaciones, sino que también se involucren empresarios, pasajeros y otros actores sociales.

Y aunque todavía no existe fecha definida para la próxima reunión del Consejo Consultivo de Transporte, de acuerdo con las autoridades, se pretende que el sistema pueda empezar a funcionar durante este verano.

