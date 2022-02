Pierde CFE mil mdp al año en Juárez

El superintendente local de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alejandro Hernández, estimó en unos mil millones de pesos las pérdidas al año en esta frontera por diversas fugas de recursos, incluidas las que se dan en el sector industrial, en el riego de zonas agrícolas y por unas 70 mil conexiones irregulares.

“El indicador de pérdidas ronda el 16 por ciento de la energía (…) Hay diferentes rubros donde tenemos algunas pérdidas y como zona llegamos hasta Villa Ahumada, por ejemplo, donde también perdemos bastante en la parte de riego agrícola que tenemos por aquel lado, y también hay mucho ilícito hacia Benito Juárez. Entonces, las pérdidas son generalizadas”, dijo Hernández.

“Tendríamos que hacer un cálculo con el tipo de tarifa con que están ellos facturando… estamos hablando de más o menos mil millones de pesos al año; del total, habría que segregar los 70 mil”, agregó.

El funcionario federal dio los datos en entrevista con los medios antes de su participación en un foro sobre la reforma energética organizado en esta ciudad por Susana Prieto, diputada federal juarense por Morena.

Sobre las conexiones ilícitas, Hernández agregó que se fueron acumulando con el paso de los años y que, luego de un estudio hecho en 2021, la dependencia se propuso regularizar 40 mil para finales de este 2022, ocho mil de las cuales ya fueron legalizadas.

También dijo que la mayoría de las 70 mil tomas irregulares –el 14 por ciento de las 501 mil legales– se encuentran en fraccionamientos de la zona suroriente de la ciudad, donde abundan las viviendas abandonadas.

“Es población flotante, tenemos muchos domicilios que invaden, visitantes que vienen a trabajar o que vienen de pasada y esos son los que se conectan de manera irregular. Entonces, también hay un tema de tenencia de la tierra y tenencia del inmueble, que es lo que a veces nos limita para poder regularizarlos”, indicó.

Promueven reforma de AMLO

Durante el foro, Hernández presentó datos técnicos en favor de la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo federal para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales con el fin, se insistió, de regresar al Estado mexicano la rectoría del mercado eléctrico nacional que perdió con las modificaciones de 2013.

Entre otras cifras, Hernández dijo que se busca que la CFE –que actualmente, mencionó, genera el 38 por ciento de la energía– llegue a ocupar un 54 por ciento del total, dejando un 46 por ciento al sector privado.

“La reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 significó un cambio normativo de carácter regresivo. Estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado (490 mil millones de pesos al año)”, indicó una de las láminas presentadas por Hernández.

“La reforma de 2013 fue un engaño que no cumplió con lo prometido: no consiguió tarifas competitivas para los consumidores. No existió orden en la transición energética y se ha generado sobreoferta de capacidad. No eliminó la concentración económica que existe en el mercado eléctrico”, se agregó en otra.

En general, mencionó Hernández posteriormente, con las modificaciones constitucionales se busca que las tarifas se mantengan sin alzas y sin subsidios.

“El principal objetivo es que tengamos energía limpia y que tengamos energía barata. Barata significa mantenerla al menos en las tarifas que hoy tenemos sin que dañen el erario público a través de los subsidios”, dijo Hernández ante preguntas de los medios.

El foro se realizó en el auditorio municipal Benito Juárez y contó con la asistencia del alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar; del secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui, y del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, mientras que también se difundieron videos en los que diputados federales defendieron la propuesta de reforma, cuya discusión iniciará este mes en el Congreso.

