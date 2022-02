Es transporte una complicada herencia

Ciudad Juárez.- La nueva administración estatal se está enfrentando a una complicada herencia para la implementación de un sistema integral de transporte que contempla rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, que permita a los juarenses mejorar sus traslados, impactando a más de 250 mil usuarios.

Sin embargo, los retos presentados, aunados al incumplimiento de algunos de los concesionarios, han obligado al Estado a contemplar no sólo la posibilidad de revocar algunos de los contratos otorgados, sino a retomar el control de la primera ruta troncal.

De acuerdo con Ricardo Tuda Vargas, director estatal de Transporte, desde que se entregaron las concesiones –durante el último semestre del año pasado– ninguna de las tres compañías que ganaron la licitación para operar la primera ruta troncal ha cumplido con lo establecido en sus convenios, lo que ha llevado a iniciar un proceso de verificación en ese tramo.

“Ninguna ha cumplido, estamos hablando de las empresas Transporte de Personal JCR, Transporte Troncal Ecosustentable y una pretroncal con Colectivos de Juárez Plus; hay un incumplimiento y vamos a rescindir esos contratos”, señaló Tuda.

“Si no cumples –continuó el funcionario– va para atrás, se declara desierta y el Estado en su ley nos señala que hay dos maneras de operar el sistema, ya sea a través de concesionarios, licitando las rutas o que sea el Gobierno mismo y estamos en esa situación, a la espera de estas revocaciones para poder licitar de nueva cuenta o que el Estado sea el que opere”.

Las compañías antes descritas habrían sido las elegidas para operar la primera ruta troncal, que abarca desde la calle Puerto Tarento hasta la Presidencia municipal, pasando por vialidades como bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel.

Es esta ruta uno de los trayectos más conflictivos –principalmente en los últimos meses– debido a las constantes quejas de usuarios por la falta de camiones.

La operación del semimasivo en Juárez es administrada desde el 2013 por el Fideicomiso de Transporte Autosustentable Vivebús, el cual tiene como principal objetivo

“garantizar el mejoramiento del sistema de transporte, así como integrar y recibir los recursos públicos y el recaudo tarifario, dando transparencia al proceso y llevando a cabo la adecuada dispersión del capital”.

Dicho fideicomiso es también el encargado de llevar a cabo la contratación del sistema de recaudo para el correcto funcionamiento del transporte, además de administrar o pagar por cuenta y orden del Comité Técnico y/o Fideicomitentes, según proceda, los inmuebles y activos que resulten necesarios para llevar a cabo los proyectos, obras, adquisiciones y servicios, en los términos y condiciones que sean aprobados, entre otras acciones.

La empresa que desde entonces hasta la fecha brinda el servicio en el BRT-1 es Integradora de Transporte (INTRA), la cual, según Tuda Vargas, tampoco ha cumplido con sus obligaciones.

“La empresa INTRA lleva años operando el sistema. El año pasado se hicieron las licitaciones para que esta compañía no operara más la troncal, y hemos estado esperando que los tres ganadores cumplan con los requerimientos, pero al día de hoy podemos decir que no han cumplido (…) Esperamos que a la mayor brevedad podamos tomar la decisión de saber cuál modalidad va a funcionar mejor, si licitar de nueva cuenta o que el Estado tome el control”, indicó el funcionario.

Las deficiencias en el servicio llevaron a que el pasado 12 de octubre el Estado autorizara a la empresa INTRA integrar al menos 20 camiones “blancos” para auxiliar en el servicio de la línea por un plazo de 60 días.

Dichos camiones podían recoger pasaje o hacer descensos por el carril lateral de la vialidad en el que circula el Bravobús, mientras que las unidades marca Dina (verdes) podían seguir haciendo uso de las estaciones hasta que arribaran autobuses nuevos.

Según el acuerdo presentado por Gobierno del Estado, las unidades provisionales tenían que cumplir con el año modelo, es decir, no pasar de diez años de antigüedad.

Según datos de Transporte, en la prepandemia la troncal uno contaba con un aforo de hasta 55 mil usuarios diarios, flujo que se ha visto afectado por la situación de Covid-19 y las restricciones de movilidad, por lo que actualmente se mueve a casi 24 mil personas al día.

Tuda señaló que son alrededor de 30 camiones “blancos” y ocho “verdes” los que están en operación, lo que contrasta con los números presentados por Raúl Rodríguez Santillanes, representante de la empresa INTRA, quien ha indicado que son 16 unidades Ecobús las que están en operación y los 23 buses más que circulan por la lateral para ofrecer el servicio.

—Raúl Rodríguez Santillanes (RRS): Nosotros estamos cumpliendo con el servicio…

—RRS: No, no son camiones nuevos, eso está claro, pero cumplimos con prestar el servicio… son cosas diferentes, una es cumplir con el servicio y otra con la modernización, en esa parte no se está cumpliendo, pero sí con el servicio a la gente.

Ante los cuestionamientos de por qué se ha ampliado la autorización para el uso de estos camiones, Tuda Vargas explicó que es una necesidad seguir brindando el servicio a los usuarios, sin embargo, resaltó que ante las irregularidades detectadas se está por llamar al Consejo Técnico del fideicomiso regulador para que el actual secretario técnico, José María Fernández Sigala, rinda cuentas de lo que acontece en dicho organismo.

Gabriel Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (Sedue), instancia reguladora del área de Transporte, explicó que desde el año 2019 no se cuenta con registros de las sesiones del comité técnico, aun cuando éste está obligado a sostener reuniones cada dos meses.

El funcionario detalló que la próxima junta –en fecha por definir– tendría como objetivo definir a los nuevos integrantes del organismo, además de escuchar un informe de Fernández Sigala sobre la operación del fideicomiso.

Por su parte, el director estatal de Transporte dijo que en esta próxima sesión se instalará el nuevo consejo y junto con la gobernadora Maru Campos se hará el análisis de cambiar la administración del fideicomiso o en su caso extinguirlo.

Las complicaciones de la operación

De acuerdo con Rodríguez Santillanes, uno de los retos para el adecuado funcionamiento del sistema BRT ha sido la poca inversión que se le ha dedicado a la infraestructura por parte de las autoridades desde la creación de la ruta.

“El sistema BRT, si trabajara como debe, y si la autoridad le invirtiera lo que se debe, sería un sistema de lo mejor. En los últimos seis años nunca le metieron un solo peso al sistema de recaudo, a la infraestructura, que es lo que hace que esto funcione. Todo eso hace deficiente al proyecto y ¿a quién le echan la culpa?, a la empresa INTRA por ser quien lo maneja, pero la infraestructura es del Gobierno del Estado; la única responsabilidad de nosotros es prestar el servicio”, comentó.

Christian Velázquez, integrante de la Comisión de Transporte de Coparmex y consejero local de Canacintra, indicó que uno de los retos a superar es aprender a escuchar a los usuarios, ya que no se les tomó en cuenta para la construcción de estaciones, ajustes de rutas, ni mucho menos para el tema de la tarifa, siendo éste otro de los factores que no se ha podido resolver.

“Hoy podemos decir que sí existe un avance en cuanto al Sistema Integrado de Transporte; también hay retos, pero aquí lo más destacado es que el usuario es quien está batallando, usando medios como Uber piratas que le cobran a la persona hasta 20 pesos por distancias cortas, mientras se sigue reteniendo un ajuste de tarifa. Este es un tema técnico que no debería ser politizado; si bien hay concesionarios que han sido omisos, también hay empresas que están dando un primer paso”, comentó.