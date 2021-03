Acusan a CES de hostigamiento hacia empresas de seguridad privada

Cortesía Cortesía

En menos de 48 horas la Fiscalía General de la República (FGR) liberó a dos escoltas detenidos con armas por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), informó la dependencia.

Ante ello, empresas de seguridad privada acusaron a esta corporación estatal de emprender un hostigamiento, en aras de sacarlos del mercado y que el Estado acapare el negocio, según ejecutivos.

Como el caso de los escoltas, Héctor Javier V. L., de 29 años y Obed Armando C. E., de 33, que fueron arrestados el pasado martes en supuesta posesión ilegal de dos armas de fuego, cuando prestaban el servicio de protección a un empresario en la colonia Quintas Esmeraldas, ya son 12 los arrestos recientes de guardias privados donde la FGR determina la no acción legal, porque no se justifica la detención, de acuerdo con la dependencia.

Representantes de las empresas ASI y Ameth, aseguraron que los mismos elementos de la CES saben que no proceden los arrestos, pero ellos mismos afirman que sólo cumplen órdenes.

De forma reciente el titular de Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, reconoció que trabajan en la creación de un “catálogo” para enlistar su propia oferta de este tipo de servicios de seguridad privada por parte del Estado.

Pero de acuerdo con empresarios del ramo, ese proyecto del Estado viene paralelo a las detenciones de escoltas que trabajan para empresas privadas y que sin ninguna justificación han estado ‘hostigando’, de acuerdo con personal de ambas compañías antes mencionadas que hablaron a reserva de su identidad.

“Son detenidos (los guardaespaldas) por elementos de la CES argumentando que carecen de registro en el sistema del Registro Nacional de Seguridad Publica, a pesar de que se identifican plenamente como escoltas de seguridad mostrando su licencia para porte de arma vigente y el acuse de constancia de consulta ante el área de Plataforma México”, dijo la representación de una de estas empresas.

“Todos (los agentes estatales) tienen órdenes directas de llevarlos detenidos a pesar de estar en regla”, sostuvo.

En el último evento el guardaespaldas detenido informó a sus superiores que en el momento en que los agentes de la CES lo revisaban un oficial le dijo a otro que estaba legal y le mencionó a su compañero en clave que habría que darle 67; a pesar de eso le expresaron que la orden es llevárselos detenidos, dijo el denunciante.

Otro empresario aseguró que también se llevan asegurados los vehículos y sufren de robo, ya que no realizan el inventario correcto para aprovechar y robar pertenencias de valor; ya hay denuncias a este respecto, agregó.

Ambos representantes de empresas coincidieron en que cuando acuden a las instalaciones de la CES para acreditar que se tiene todo en regla “nos niegan total información y acceso, mencionando que ya sabemos el procedimiento”.

Según estas quejas, cuando la CES no encuentra nada para consignar a PGR, los agentes inventan excusas en una acción con dolo.

“Los acusan de que recibieron una denuncia anónima y los transfieren a FGE; la otra vez que se demostró plenamente que un escolta estaba activo y en regla decidieron mandarlo a Fiscalía por denuncia de amenaza cuando fue total mentira”, dijo el empresario.

Sobre este tema el coordinador operativo de la CES, Ricardo Realivázquez, informó que las inconsistencias que se han detectado para justificar los arrestos son el uso de la Clave Única de Identificación Policial que siguen utilizando ex policías contratados por esas empresas cuando ya no están activos en el sistema nacional según dijo.