Acusado de feminicidio en grado de tentativa es vinculado a proceso

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, auto de vinculación a proceso en contra de Óscar L. C., como presunto responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, cometidos en contra de su ex pareja sentimental y su ex suegra, en Ciudad Juárez.

En un comunicado señala que las investigaciones ministeriales sobre los hechos de que se le acusa, establecen que el pasado 25 de abril y 12 de junio del presente año agredió a su ex pareja sentimental física y psicológicamente en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle de Allende.

Agrega que el 12 de junio del mismo año presuntamente agredió a su ex suegra física y psicológicamente e intentó privarla de la vida, ya que el imputado se subió a su vehículo y la atropelló intencionalmente.

El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación con elementos de prueba que fueron validados por un Juez de Control para otorgar el mandato judicial que fue cumplimentado el pasado 22 de julio por Policías Investigadores en el cruce de las calles Boulevard Independencia y Acacias.

Durante la audiencia celebrada este miércoles 27 de julio, el órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del acusado, vinculándolo a proceso y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.