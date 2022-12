Abren la puerta a 50 mil chuecos más

Luego de que el Gobierno federal anunciara la ampliación del decreto para la regularización de autos ‘chuecos’ hasta el 31 de marzo, en el estado de Chihuahua se espera que con este plazo se puedan legalizar unos 50 mil vehículos más, dijo el director del Registro Público Vehicular (Repuve) por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Manuel Alejandro Holguín Ochoa.

Aseguró que al menos el 10 por ciento de esas unidades regularizadas serían en Juárez.

PUBLICIDAD

El programa inició en abril y concluiría en septiembre, pero se otorgó una prórroga hasta el 31 de diciembre. Sin embargo ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que se amplía nuevamente hasta el 31 de marzo de 2023.

“Ha sido un tanto difícil hacer varias proyecciones puesto que a nosotros nos bajan la información un día antes y son un tanto celosos en el sentido de no dar la información hasta que ellos la saquen a nivel nacional y a raíz de eso estamos haciendo una proyección. Los módulos van a continuar de la misma manera, estamos haciendo los ajustes”, mencionó el director de Repuve en el estado.

El funcionario pidió tolerancia a las personas que acudirán debido a que, por ser días en los que algunos de los empleados tienen vacaciones para estar con sus familias, habrá menos personal en los módulos, aunque no se cerrarán.

Aclaró además que aunque en la página donde se saca la cita aparece que trabajan desde las 7:00 de la mañana, el horario de entrada varía entre las 8:00 y las 9:00, por lo que gestionará con Repuve federal para que aparezca la información correcta y esto evite molestias de los usuarios.

Dijo también que la próxima semana se bloqueará del sistema a los camiones ya que éstos no entran en el decreto presidencial, lo cual también generó confusión.

“En el caso de los que inician con letra sí nos dijeron que no hay manera de que puedan entrar porque se estaría incumpliendo, no sólo generando problemas con la economía de cada estado y a nivel nacional, si no que afectaríamos tratados a nivel internacional en el sentido de que esto es nada más con relación a Canadá y Estados Unidos y si abrimos para que entren vehículos europeos o de otros países, vendría a afectar los convenios que existen”, mencionó.

Detalló que de abril a la fecha se regularizaron en el estado 174 mil 618 vehículos, de los cuales aproximadamente 60 mil corresponden a Juárez.

Con esta cifra Chihuahua es el segundo estado con mayor afluencia sólo por debajo de Baja California, que regularizó 221 mil 193 unidades; Tamaulipas es el tercer lugar con 153 mil 293 vehículos. Estos tres estados fronterizos alcanzaron el 52 por ciento de las regularizaciones a nivel nacional, indicó el funcionario.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC informó que este programa ha alcanzado la regularización de un millón 047 mil 142 autos en 14 estados del país, con ingresos al Gobierno por más de 2 mil 600 millones de pesos.

La ampliación se dará en 141 módulos instalados en esas entidades, entre las que se encuentra Chihuahua.

La regularización es una política impulsada por López Obrador desde 2021, con un cobro de 2 mil 500 pesos por unidad. La recaudación de fondos está destinada para tapar baches.