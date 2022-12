Ignoran trámite de engomado ecológico

Apenas un 27 por ciento del padrón vehicular de Juárez tramitó este año el engomado ecológico, dio a conocer el director general de Ecología, César Díaz Gutiérrez.

Agregó que es importante portarlo, ya que el 80 por ciento de la contaminación en la ciudad proviene de la combustión de los automotores.

El registro de autos en Recaudación de Rentas es de 700 mil vehículos, de los cuales 550 mil tienen revalidación vehicular de este año y cuentan con placas, de acuerdo con datos de la dependencia estatal.

Del resto aún no se ha determinado cuántos son vehículos basura, de los que algunos ya han sido eliminados del padrón, dio a conocer el recaudador de Rentas en la Zona Norte, Rogelio Loya Luna.

El director de Ecología dijo que este año se tramitaron 152 mil engomados ecológicos; 30 por ciento de ellos, cerca de 40 mil, fueron rechazados, es decir que no pasaron la verificación.

Con 152 mil unidades con engomado ecológico de un total de 550 mil que se estima que circulan en Juárez, apenas el 27 por ciento cumple con este requisito, establecen los datos.

Díaz anotó que la mayoría de los vehículos aprobados son de reciente modelo, de 2016 en delante, y los rechazados son de 2010 a 2014.

“Hay fondos verdes que no podemos aplicar o que no podemos lograr obtener porque no tenemos la estadística que requerimos, que es de 50 por ciento más uno del padrón verificado, deberíamos tener verificados cerca de 400 mil vehículos”, manifestó.

Indicó que a fin de aumentar la cantidad de autos verificados, se revisará que se pueda ligar este trámite con la revalidación de placas.

“Es una situación que se tiene que dar entre Gobiernos, y por parte de nosotros vamos a incrementar los operativos, es lo único que podemos hacer”, anotó el funcionario municipal.

Afirmó que la dependencia proyecta realizar campañas de concientización para que la gente cumpla con este requisito.

El director de Ecología indicó que por lo general la calidad del aire de la ciudad es de regular a mala, y desde que se hicieron las obras del transporte semimasivo incrementó la cantidad de partículas menores suspendidas en el aire, sobre todo en verano.

“Entre verano y otoño era el caos y en algunas estaciones se medían arriba de 120, 140 IMECAS, que estamos hablando cerca de las cantidades de la Ciudad de México”, manifestó.

Indicó que cuando hay más viento, que levanta las partículas, y aumenta el tráfico, es por lo general cuando se elevan los niveles de contaminación.

Subrayó que el 80 por ciento de la contaminación de la ciudad proviene de los vehículos, por ello la importancia de tramitar el engomado ecológico.

“Sí necesitamos invitar a la gente a que cumpla”, manifestó el funcionario.

El costo del engomado ecológico es de 288.90 pesos, y tiene vigencia de un año.