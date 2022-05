Ciudad Juárez.— Una parte del cráneo y algunas de sus costillas es todo lo que Susana Montes ha recibido de su hija, María Guadalupe Pérez Montes, quien a los 17 años se convirtió en víctima de desaparición y feminicidio, por lo que ayer su madre pidió a las autoridades un alto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

“Quisieron callar a una niña y no se dieron cuenta que la madre iba a salir a gritar que se hiciera justicia por ella”, destacó la madre de “Lupita”, quien el 31 de enero de 2009 salió de su casa ubicada al poniente de la ciudad, para ir a la zona Centro a comprar unos tenis, pero nunca regresó.

Tres años después, parte de los restos de la adolescente fueron encontrados en el arroyo El Navajo, en el desierto del Valle de Juárez, en donde se han identificado al menos 18 adolescentes desde 2011, además de los restos de una jovencita cuyo perfil genético no coincidía aún con la base de datos de familiares que buscan personas desaparecidas.

“A mi hija me la están entregando en pedazos… a mí nada más me entregaron lo que es el cráneo y unas costillitas, y después me volvieron a entregar unas costillas, que las tengo en el Semefo (Servicio Médico Forense), y una muela de ella”, compartió en el Día de las Madres, en el que recordó que con Lupita cada 10 de mayo era un día de felicidad, incluso alguna vez le llevó serenata.

“Este día tan especial que deberíamos de estar en la casa festejando con nuestra hija, desgraciadamente nos tocó a nosotros llevarla al cementerio, porque allá es donde la tenemos. Por eso salimos ahora”, reclamó al desear a las madres que buscan a sus hijas desaparecidas que las encuentren con vida.

Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y encontrada sin vida, en el mismo Valle de Juárez, también recibió a finales de 2012 diez centímetros de su cráneo, los cuales fueron sepultados. Después le hicieron dos notificaciones más de otros restos identificados, aparentemente una parte de un fémur y otro resto que aún no sabe cuál es, debido a que ambos permanecen en el Semefo, en espera de que el personal de la Fiscalía General del Estado realice nuevos hallazgos.

Acompañadas por activistas del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, las madres de Lupita e Idalí exigieron seguridad a las autoridades de los tres niveles de gobierno para las mujeres de esta frontera, quienes tienen que salir a la escuela o a trabajar, pero lo hacen con miedo, lamentaron.

“Nuestras hijas salen, pero no sabemos si regresan. Y ahora las asesinan en su casa también”, “¿En dónde está esa seguridad que estamos pidiendo?. Ahora hasta en la misma casa las están matando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los tres niveles de gobierno?”, reprochó Montes después del asesinato de 43 mujeres en lo que va del año en Juárez y el Valle de Juárez.

Laguna pidió “que toda la ciudadanía se dé cuenta de lo que está pasando, están en peligro nuestras hijas, y les pedimos seguridad de todo corazón. Ahora para nosotras no es un día de fiesta, por eso es que estamos nosotros aquí”.

“Hoy en este día le quiero pedir a toda la ciudadanía que se una a las acciones que hacemos las madres, que hacen otras madres también, que no esperen a que les pase a ellas, por qué esperar a que pase, porque nadie estamos exentos de que nos suceda, lamentablemente así es. Porque a la autoridad es a la que le corresponde cuidar a la ciudadanía. No sabemos qué es lo que está sucediendo”, agregó.

Las madres se solidarizaron con otras madres que viven su mismo dolor, y desearon que quienes todavía buscan a sus hijas las encuentren con vida, para que puedan abrazarlas cada Día de las Madres, como lo hicieron ellas con Lupita e Idalí durante 16 y 18 años cada 10 de mayo.

Según datos de la FGE y seguimientos periodísticos, durante 2020 fueron asesinadas 182 mujeres en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, 172 durante 2021 y hasta ayer sumaban 43 más en este año, seis de ellas entre los seis meses y los 18 años de edad.

Feminicidios (En Juárez y el Valle)

Año Casos

2020 182

2021 172

2022* 43

*Hasta ayer