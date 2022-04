Vladimir Putin, mucho más que un villano de James Bond

Ciudad de México— A Vladimir Putin se le retrata casi siempre como el villano de una película de James Bond, pero ello no sólo es caricaturesco sino que ni siquiera empieza a dar mérito a la increíble historia de ascenso político que tuvo este hombre de complexión menuda y origen humilde, señala Steven Lee Myers, periodista y autor del libro El nuevo zar (Planeta), que relata los orígenes del presidente de Rusia y su carrera política, desde el KGB hasta el 2014 y los inicios de lo que hoy es la guerra en Ucrania.

Nacido en la Rusia de la posguerra, Putin creció en un Leningrado (hoy San Petersburgo) devastado. Su padre -veterano de la guerra y obrero en una fábrica- y su madre compartían piso con otras familias en un departamento comunitario. El joven Vladimir no tuvo una habitación propia sino hasta en la década de sus veintes.

"Una de las cosas que la gente no aprecia del todo sobre Putin es qué historia de vida tan extraordinaria tiene. Vino de un comienzo de vida muy humilde, hijo de sobrevivientes del asedio de Leningrado que es una de las batallas más horribles en la historia de la guerra, y creció en un país que luego se vino abajo, la Unión Soviética colapsó cuando él se desempeñaba como agente de inteligencia", dijo en entrevista exclusiva con Reforma el ex corresponsal de The New York Times, quien trabajó en Rusia durante siete años.

"Creo que a veces retratamos a Putin como este personaje casi de caricatura, de villano de James Bond, cuando de hecho la experiencia que tuvo moldeó en quién se convirtió, y cuando llegó al cargo era casi desconocido; incluso entre la clase política rusa, no sabían quién era, y mucha gente pensó que no sobreviviría, porque no era un político ambicioso, de hecho, ni siquiera era un político", afirmó el autor por videollamada.

Fue en agosto de 1999 cuando Putin fue designado primer ministro por el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y cuatro meses más tarde, tras la renuncia de éste, quedó como presidente interino.

La dimisión de Yeltsin provocó que las elecciones presidenciales se adelantaran, y, a decir de Lee Myers, Putin ganó sin hacer campaña de ningún tipo, o sostener algún debate con sus oponentes, "y no ha tenido ninguno desde entonces".

Ello, considera, eclipsa el extraordinario ascenso que lo llevó a este punto.

"Cómo este hombre, que particularmente no era un oficial de inteligencia exitoso, llegó a la cima del poder bajo Boris Yeltsin en la primera década de la Rusia recién independizada", exclamó.

"Cuando llegué (a Rusia) mucha gente aún estaba tratando de entender quién era este hombre, y en quién se convertiría, qué tipo de líder. Creo que mucha gente pensó que iba a pasar el poder a un sucesor, y de haberlo hecho, hoy sería una Rusia muy diferente".

Sin embargo, acotó el autor, Putin sintió la necesidad de regresar, lo que significó un punto de inflexión en la historia de Rusia.

"La alejó de la promesa de un modelo democrático (...) Putin borró todo eso y creó un sistema que pasó de ser capaz de elevar a alguien como él a la Presidencia y ser genuinamente popular a alguien que ahora gobierna como un dictador, esencialmente Gobierno de uno, y todas las consecuencias que llegan con eso pienso que se están exhibiendo ahorita en esta guerra", apuntó.

Tras su primer periodo como Presidente de 2000 a 2004, Putin se reeligió para un segundo periodo hasta 2008, luego fungió como Primer Ministro hasta 2012, e inició un tercer periodo presidencial de 2012 a 2018, para reelegirse por segunda vez a un periodo que se extenderá hasta 2024, luego de una reforma constitucional en 2008 que prolongó la duración del mandato del Ejecutivo a seis años a partir de 2012.

Putin, de 69 años, es el líder europeo actualmente en funciones con más años en el cargo después de su aliado, el bielorruso Alexander Lukashenko, y podría prolongarse aún más, tras una ley aprobada en 2021 que le permitirá reelegirse dos veces más, es decir hasta 2036.