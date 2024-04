Vive la Reina Letizia con dolor crónico

Agencia Reforma | La esposa del Rey Felipe VI ha estado sentada y no ha podido evitar hacer algunas muecas de dolor Agencia Reforma | La esposa del Rey Felipe VI ha estado sentada y no ha podido evitar hacer algunas muecas de dolor Agencia Reforma | La esposa del Rey Felipe VI ha estado sentada y no ha podido evitar hacer algunas muecas de dolor

Ciudad de México.- La Reina Letizia no está exenta de dolencias médicas. En distintas apariciones recientes, la esposa del Rey Felipe VI ha estado sentada y no ha podido evitar hacer algunas muecas de dolor y malestar que han llamado la atención de la opinión pública. Esto se debe a que en 2022 fue diagnosticada con Neuroma de Morton, un padecimiento que afecta principalmente a las mujeres y, entre otras razones, se da por el uso de zapatos de tacón alto y estrecho; además de la metatarsalgia crónica que sufre desde hace años, reportó el medio español El Mundo. El Neuroma de Morton es una afección dolorosa que afecta el metatarso, entre el tercero y cuarto dedo del pie, y se manifiesta cuando el individuo está parado y haciendo presión. "Se puede sentir como si estuvieras apoyado sobre una piedra en tu zapato o un pliegue del calcetín", indicó un estudio de La Clínica de Mayo. Se trata de un engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies que puede causar dolor agudo, entumecimiento y ardor en el área afectada. Estudios clínicos de distintas universidades médicas arrojaron que el neuroma de Morton induce al pie a generar guantes, dedo de martillo y pie plano. La metatarsalgia crónica que la Monarca de 51 años padece, y la cual es un sufrimiento relacionado con correr y saltar, tiene que ver con deformidades del pie derivadas de una condición genética o mal uso de calzado. Los expertos consultados por el diario español indicaron que el mejor tratamiento para las afecciones de Letizia Ortiz Rocasolano son el reposo, el uso de zapatos cómodos y sin tacón, aunado a un tratamiento conservador con masaje y vibración. Además, una plantilla y la prescripción de analgésicos y antiinflamatorios recetados por un especialista, ayudarán a sobrellevar el dolor. Sin embargo, la Reina española está lista para su siguiente viaje anual con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid). La agencia suele intercalar destinos de América Latina con países de África: en 2022 acudió a Mauritania y el año pasado hizo lo propio en Colombia. Pero por la situación en la región del Sahel, al norte del continente, ha hecho imposible el viaje, y finalmente ha optado por un destino de Latinoamérica para garantizar la seguridad de la comitiva y de la Reina. Por lo tanto, en la primera semana de junio aterrizará en Guatemala, un destino que tiene cierto simbolismo para la familia real española, pues se trata del último destino que visitó la entonces Reina Sofía hace 10 años. Las tres áreas en las que la cooperación española intentará ayudar a Guatemala son referentes a la desnutrición infantil, la violencia contra las mujeres y la mejora del acceso a servicios básicos de agua y saneamiento. Otros royals con padecimientos Letizia entra a lista de personalidades de la realeza que no han tenido el factor salud de su lado. - Carlos III, de 73 años, acaba de anunciar que reanudará sus actividades públicas el próximo martes, luego de que hace dos meses se dio a conocer que le diagnosticaron cáncer tras ser operado por agrandamiento de cáncer de próstata unos días antes. - Hace un mes, Kate Middleton reveló que tras una cirugía abdominal le descubrieron cáncer, por lo que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia preventiva. - Sofía, de 85 años de edad, estuvo ingresada en un hospital por una infección en las vías urinarias, y tras cuatro días de tratamiento, recibió el alta para continuar con sus actividades oficiales en Polonia.