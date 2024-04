Llega Tesla a un acuerdo en China sobre coches autónomos

The New York Times | Elon Musk, consejero delegado de Tesla, se reunió el domingo en Pekín con el primer ministro chino, Li Qiang.Credit...Wang Ye/Xinhua, via Associated Press

Tesla ha concluido una serie de acuerdos con los organismos reguladores y una empresa china de inteligencia artificial durante un rápido viaje a Pekín el domingo y el lunes de Elon Musk, consejero delegado del fabricante de automóviles, despejando potencialmente el camino para que la empresa ofrezca su software de conducción autónoma más avanzado en coches en China. Tesla se había enfrentado a un par de obstáculos para ofrecer el último nivel de conducción autónoma, que denomina conducción autónoma completa supervisada. Ha necesitado la aprobación de los reguladores chinos, que cuestionaban si la empresa había tomado las precauciones adecuadas para proteger los datos. Y ha necesitado acceso a mapas de altísima resolución de todo el país. El viaje de Musk ha sido muy oportuno. Llegó a China días después de señalar que la tecnología de autoconducción y la inteligencia artificial son fundamentales para el futuro de Tesla. Tesla no es sólo una empresa de automóviles, dijo Musk a los inversores la semana pasada, "debemos ser considerados como una empresa de robótica de Inteligencia Artificial". La aprobación de la tecnología en China daría a Musk una victoria muy necesaria después de que los reguladores de Estados Unidos emitieran una dura evaluación de la seguridad y el rendimiento del sistema en un informe publicado el viernes. Musk voló en su jet privado a Pekín el domingo por la mañana y se reunió casi inmediatamente con el primer ministro Li Qiang, el segundo funcionario chino después de Xi Jinping. Li es un viejo aliado de Musk que, cuando era secretario del Partido Comunista en Shanghái, ayudó a despejar el camino para que Tesla construyera allí lo que ahora es la mayor planta de montaje de automóviles de la empresa. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles, vinculada al Gobierno, anunció más tarde que Tesla y cinco fabricantes de automóviles chinos habían obtenido la aprobación de las autoridades y de la asociación para sus precauciones de seguridad de datos en docenas de modelos de automóviles. Las normas prohíben a los fabricantes de automóviles chinos utilizar software que pueda identificar los rostros de las personas que se encuentran fuera de sus vehículos, e incluyen muchas otras restricciones. Los sistemas de conducción autónoma utilizan cámaras para guiar a los vehículos. Entre los coches se encontraban el Model 3 y el Model Y de Tesla. Los cinco fabricantes chinos eran BYD, la empresa de vehículos eléctricos más importante de China y principal rival mundial de Tesla, y Nio, una empresa con una larga trayectoria en el sector automovilístico chino. Tesla tiene un centro de datos en Shanghai desde hace tres años que gestiona la amplia información acumulada por los coches que ha vendido en China mientras circulan por las carreteras del país. En los últimos años, China ha endurecido su normativa de seguridad de datos para limitar drásticamente la información que sale del país. Tesla ha cerrado por separado un acuerdo con una de las mayores empresas tecnológicas de China, Baidu, para obtener mapas de alta resolución de los carriles de las carreteras, según una persona familiarizada con el acuerdo que no estaba autorizada a hablar de ello públicamente. Los coches de Tesla en China llevan cuatro años utilizando los mapas de Baidu para la navegación básica, que indica a los conductores dónde girar, pero hasta ahora no tenían acceso a los mapas de mayor resolución. Baidu es una de las 20 empresas chinas que cuentan con las credenciales necesarias del gobierno chino para obtener acceso a datos cartográficos de alta resolución. Los fabricantes de automóviles tienen que asociarse con una de estas empresas o verse obligados a recurrir en gran medida a las cámaras de sus vehículos para crear sus propios mapas, como ha hecho Tesla hasta ahora. El lunes no se conocieron detalles sobre lo que Tesla ha acordado hacer a cambio de las autorizaciones. China tiene un largo historial de instar a las multinacionales a compartir una tecnología considerable a cambio de acceder a su mercado. Pero el gobierno chino insiste en que no obliga a las empresas extranjeras a entregar sus secretos comerciales, y prometió a la administración Trump que no lo haría. Las acciones de Tesla subieron el lunes al conocerse las aprobaciones en China. La empresa informó la semana pasada de que su beneficio se desplomó un 55% en los tres primeros meses del año, mientras que sus ingresos cayeron un 9%. Días antes, Tesla anunció que despediría al 10% de su plantilla mundial, unos 14.000 empleados. Mientras los fabricantes de automóviles chinos introducen este año un gran número de sus propios modelos de coches eléctricos, Tesla está redoblando sus esfuerzos en el campo de la conducción autónoma, adelantándose a otros fabricantes y a pesar de las dudas de reguladores y expertos en seguridad sobre la capacidad de la tecnología de la empresa. Tesla ya ofrece lo que denomina "conducción autónoma completa supervisada" en Estados Unidos. La empresa cobra 99 dólares al mes por actualizar los coches Tesla de sus sistemas de asistencia al conductor Autopilot o Enhanced Autopilot al nuevo nivel. El principal regulador de seguridad vial de Estados Unidos dijo el viernes que estaba investigando la retirada de Tesla de su sistema de asistencia al conductor Autopilot debido a la preocupación de que la compañía no había hecho lo suficiente para garantizar que los conductores permanecieran atentos mientras usaban la tecnología. El regulador, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, dijo que se habían producido al menos 29 accidentes mortales relacionados con Autopilot y Full Self-Driving desde enero de 2018 hasta agosto de 2023. El análisis no evaluó si el número de muertes fue mayor o menor que si los humanos hubieran estado conduciendo sin esos sistemas en uso. La tecnología utilizada por otros fabricantes de automóviles hace un mejor trabajo para asegurarse de que los conductores estén prestando atención, dijo la agencia de seguridad vial. El uso por Tesla del término piloto automático "puede inducir a los conductores a creer que la automatización tiene más capacidades de las que tiene e invitar a los conductores a confiar excesivamente en la automatización", dijo la agencia. La agencia también está investigando dos accidentes mortales relacionados con el sistema BlueCruise de Ford Motors, que permite a los conductores retirar las manos del volante en muchas autopistas estadounidenses. En China también se han producido muertes por errores cometidos por coches autoconducidos, que ahora ofrecen numerosas empresas chinas, además de Tesla. Pero los accidentes en los que los conductores humanos cometen errores son objeto frecuente de vídeos virales en China, lo que alimenta la percepción popular de que los coches autoconducidos pueden ser más seguros.