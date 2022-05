Video: Investigación de NYT revela pruebas de atrocidades de Rusia en Bucha

Nueva York.- La investigación de una semana realizada por la unidad de Investigaciones Visuales de The New York Times proporciona nueva evidencia, incluidos tres videos obtenidos por The New York Times, de que los paracaidistas rusos reunieron y ejecutaron a un grupo de hombres ucranianos, lo que implica directamente a estas fuerzas en un probable crimen de guerra.

Las ejecuciones tuvieron lugar en una base militar rusa improvisada en Bucha, un suburbio de Kiev, el 4 de marzo, cuando las tropas rusas ocuparon la ciudad durante casi un mes. Estos asesinatos formaron parte de una serie de ejecuciones que tuvieron lugar en Bucha, lo que provocó la condena internacional después de que las fuerzas rusas se retiraran de la ciudad a finales de marzo.

La investigación del New York Times rastrea el último día con vida de los cautivos, desde su captura por las tropas rusas hasta sus momentos finales, mientras los paracaidistas los conducían al lugar de la ejecución.