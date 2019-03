Suspende Canadá los vuelos en Boeing 737 Max

Ciudad de México— Canadá suspendió los vuelos en Boeing 737 Max, con lo que se unió a una carrera global para aterrizar el avión después de la segunda caída mortal en cinco meses.

El aviso de seguridad restringe a 737 Max 8 o Max 9 de operar o sobrevolar Canadá, con vigencia inmediata, dijo el Ministro de Transporte Marc Garneau en Ottawa.

La decisión se basó en datos satelitales nuevos pero no concluyentes que sugieren similitudes entre un accidente fatal de Ethiopian Airlines el 10 de marzo y un accidente mortal en octubre en Indonesia.

Canadá determinó detener los vuelos del 737 Max un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos reiteró su opinión de que "no hay base" para la conexión a tierra del avión más vendido de Boeing, que debutó en mayo de 2017.

Las operaciones del avión ya han sido bloqueadas por los reguladores en China, el Reino Unido, la Unión Europea y otros países.

"No puede haber ningún avión Max 8 o Max 9 volando desde o hacia Canadá", dijo, confirmando que afecta a las aerolíneas nacionales como Air Canada, WestJet y Sunwing, así como a las aerolíneas internacionales.

Boeing borró una ganancia de participación en el anuncio y cayó menos de uno por ciento, a 374.29 dólares.

La compañía perdió casi 27 mil millones de dólares en valor de mercado desde esta semana hasta el martes, luego de publicar la mayor caída de dos días en casi una década.

Posibles similitudes

Garneau dijo que los datos de rastreo satelital sugieren posibles "similitudes" entre los accidentes de Ethiopian Airlines y Lion Air.

Destacó que no es concluyente, pero que fue suficiente para ordenar las medidas de seguridad. La nueva información fue recibida durante la noche, dijo.

"Hay algunas similitudes entre los dos perfiles", dijo, refiriéndose a los vuelos fatales.

"Esperamos que podamos resolver este problema en las próximas semanas y lograr que el Max 8 vuelva a funcionar, pero por el momento, la precaución tiene que dominar".

Un total de 18 canadienses murieron en el último accidente.

"Esta fue una gran pérdida para nuestro país, por lo que es algo que realmente llamó la atención de los canadienses", dijo Garneau.

Air Canada tiene 24 de los 737 aviones Max, según datos de la compañía. WestJet, con sede en Calgary, opera 13. Sunwing tiene cuatro de los aviones.

WestJet cayó 1.8 por ciento, a 19.56 dólares canadienses. En tanto, Air Canada cayó por segundo día, con una baja de 1.8 por ciento, a 31.48 dólares canadienses.