Suspende Canadá diplomacia en Venezuela

Caracas— El Gobierno de Canadá anunció este domingo que suspendió temporalmente las operaciones de su Embajada en Venezuela por la imposibilidad de mantener de manera legal al personal diplomático canadiense en el país.

La medida se aplicará de inmediato, dijo el Gobierno canadiense en un comunicado, tras señalar dificultades para renovar el visado de su personal diplomático, en medio de la mayor crisis que enfrenta el país sudamericano.

Canadá optó por suspender las funciones diplomáticas pocos meses después que Estados Unidos retiró su personal en marzo, una medida que el Gobierno estadounidense atribuyó al deterioro de la situación en Venezuela.

"Desafortunadamente, a finales de este mes, los diplomáticos canadienses en Venezuela ya no estarán en condiciones de obtener acreditación diplomática bajo el régimen de Maduro y sus visas expirarán", informó el Gobierno canadiense.

Canadá agregó que evalúa ahora la misión diplomática venezolana del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro en ese país.

"A medida que Venezuela se adentra más en la dictadura y los venezolanos continúan sufriendo a manos del régimen ilegítimo de Maduro, el régimen ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar en Venezuela, en particular las que abogan por la restauración de la democracia en Venezuela", aseguró la Cancillería.

La Embajada de Canadá en Bogotá asumirá la asistencia consular a los canadienses en Venezuela, pero no precisaron detalles sobre el visado para extranjeros.

El Ministerio de Comunicación e Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Canadá, que forma parte del Grupo de Lima, reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó tras autoproclamarse como "Presidente encargado" el 23 de enero al invocar la constitución y señalar como ilegítimos los comicios de mayo del 2018, en los que Maduro asumió un segundo mandato.

Maduro acusa a Guaidó de ser un "títere" que con apoyo de Estados Unidos busca sacarlo del poder. Por su parte, Guaidó, quien es presidente del Congreso, señala a Maduro como principal responsable de la crisis que ha empobrecido de manera acelerada a la población.