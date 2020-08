Se contagia Álvaro Uribe de coronavirus

Associated Press / Álvaro Uribe (der)

Bogotá— Un vocero del partido colombiano Centro Democrático, al cual pertenece el expresidente Álvaro Uribe, informó hoy que el exmandatario tiene Covid-19. El anuncio ocurre un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto domiciliario como parte de un proceso sobre la presunta manipulación de testigos.

En la mañana un grupo médico conformado por cuatro personas dotadas con equipos de bioseguridad llegó a la finca de Uribe en el norte del país y permaneció en el lugar durante 20 minutos.

La fuente del partido -que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hacer comentarios a la prensa- confirmó a The Associated Press el diagnóstico del exmandatario pero no dio más detalles sobre su estado de su salud.

A su vez, la cadena local Bluradio señaló que dialogó por varios minutos con Uribe, señalando que el senador recibió los resultados de la prueba del coronavirus la víspera y que se encuentra aislado desde hace tres días, cuando presentó los síntomas. Añadió que su esposa, Lina Moreno, fue aislada y fue trasladada a otra propiedad en el departamento de Antioquia por su seguridad y salud.

Por la mañana, hasta la finca El Ubérrimo, llegó una misión médica para realizar un chequeo médico al expresidente y proporcionarle oxígeno.

La misma fuente señalo que sus hijos, Tomás y Jerónimo, también dieron positivo al virus. No se precisó si están con él.